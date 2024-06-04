مجمع اللغة العربية بالشارقة يناقش دور «الفصحى» في العصر الحديث

المصدر: الشارقة ـــ وام

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استضاف مجمع اللغة العربية بالشارقة «المجلس اللغوي التاسع» الذي ناقش دور اللغة العربية الفصحى في العصر الحديث وتحت عنوان «اللغة العربية الفصحى بين الاكتساب والممارسة».

وناقش المجلس تجربة الدكتور أبي صالح أنيس لقمان رئيس إدارة البحوث والترجمة في مؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة والذي شارك الحضور تجربته العملية في مجال تعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية.

وعقد المجلس اللغوي بحضور الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية وجمع من المتخصصين والطلاب من غير الناطقين بالعربية.

وأكد الدكتور المستغانمي أهمية الممارسة اليومية في تعلم اللغة العربية الفصحى وتقويم مسار الإنسان نحو الإتقان، مشيراً إلى أن تنشئة الأجيال على حب القراءة والمعرفة تُعد أساساً لإتقان اللغة العربية إذ لا يمكن لمن لا يملك المعرفة أن ينقلها ولا يستطيع الناشئة ممارسة اللغة ببراعة من دون الغوص في أعماق القراءة الواعية.