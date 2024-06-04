فارس الحمادي.. لوحات فنية جوهرها القيم الإماراتية الأصيلة

المصدر: دبي - مريم العلي

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بين أروقة الفن وألوان الإبداع، برز الفنان الإماراتي الموهوب فارس الحمادي، متألقاً في سماء الفن بأعماله المتميزة، التي تجسد الهوية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتمكن فارس من افتتاح أول معرض له في أبوظبي، ليضم جميع أعماله الفنية، إضافة إلى أنه يقدم خدمات إبداعية متنوعة في مرسمه، ومنها ورشات عمل تهدف إلى تنمية إبداعات المشاركين وتطوير مهاراتهم، حيث تُقسَّم هذه الورش إلى فئات الكبار والصغار، يتعلمون خلالها أساسيات الرسم والفن التشكيلي.

يحرص فارس الحمادي على تعزيز مهارات المواهب، حيث يعرض منتجات فنية مشتركة، بالتعاون مع مختلف الفنانين الإماراتيين، ومن أبرز الورش التي يقدمها، ورشة الرسم الحي، التي تُقام نهاية كل أسبوع، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الفنانين الشباب، ما يسهم في إحياء الشغف الفني لديهم.

حب الوطن

تميز الحمادي في مجاله، ما أتاح له العمل مع العديد من الشركات والمؤسسات في الدولة. وقد شارك في عدة مناسبات بارزة. لوحات الحمادي تنبض بحب الوطن، وتجسد الروح الإماراتية الأصيلة، وقد رسم لوحات فنية لقادة الإمارات الكرام، ومنها لوحة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الجمال

يثبت الحمادي من خلال أعماله، أن الفن هو لغة الوطن وروح الهوية. ويسهم من خلال معارضه وورشاته الفنية، في إبراز الجمال الإماراتي، ونقل رسالته إلى العالم.

كما تروي لوحات الحمادي تاريخ الإمارات العريق وحاضرها المزدهر، وتعكس عشق الفنان لوطنه، وفخره واعتزازه ببلده.