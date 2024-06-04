معرض خالد جوفر في دبي.. أعمال مبتكرة تسرد قصصاً من الماضي

المصدر: دبي – البيان

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إبداعات فنية مبتكرة ومتنوعة أساسها أشياء مهملة ومحطمة في معرض الفنان خالد جوفر المقام في غاليري «الخط الثالث» بدبي، حتى 28 يونيو الجاري.

تتكون أعمال المعرض التي تعيد سرد قصص من الماضي، من شظايا بلاط من منازل مهدمة وبطاقات بريدية قديمة وبطاقات عمل مرمية ومفاتيح منسية تشكل معاً معانٍ ودلالات وتعيد سرد قصص منسية عابرة.

احتمالات مجازية

ويعثر الفنان المقيم في الإمارات، على موضوعاته في سياق حياته اليومية، يحلل المفارقات المتأصلة في محيطه، سواء في الكلمات المكتوبة أو البلاط المشظى أو المفاتيح المنسية، محولاً الفروق الدقيقة داخلها إلى استعارات، كاشفاً عن ارتباطاتها الشاعرية بالإنسان، ومتأملاً في كيفية رؤية الأشياء من منظور اجتماعي وأنثروبولوجي.

ومن ضمن المعرض عمله الفني بعنوان «هل لاحظت أن جدراننا بدأت تتشقق؟»، وهو عبارة عن قطع بلاط من منازل مهدمة تم تعليقها في توازن دقيق، وكأن الفنان يوازن بين الحطام وذاكرته. وفي عمل آخر بعنوان «بطاقات بريدية»، يحول الفنان الكلمات المكتوبة أو المنطوقة التي تمتاز بتاريخ غني، إلى وسيلة لإعادة إبداع جمل جديدة متلاعباً بأحاسيس منسية لغرباء منفصلين عن بعضهم عبر التاريخ.

«البحث»

أما عمله الفني «البحث» فيضيء على عالمية تلك الكلمة المستخدمة باستمرار عبر إعلانات البحث عن عمل.

وفي عمله الفني «وحدي»، يعيد الفنان تركيب نسخة مرسومة يدوياً من بطاقة عمل وجدها مرمية في الشارع مع رقم هاتف غامض يشبه الطعم.