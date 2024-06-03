هالة بدري ضمن قائمة «فاست كومباني ميدل إيست» لأبرز الشخصيات الإبداعية في قطاع الأعمال

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مجلة «فاست كومباني ميدل إيست»، عن اختيارها هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن قائمة أبرز الشخصيات الإبداعية في قطاع الأعمال - فئة نشر الإيجابية بين الناس، تقديراً لدورها الريادي في دعم القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، وجهودها في تشجيع المبدعين وأصحاب الفكر على تطبيق أفكار جديدة، تسهم في تحسين ودعم نمو الابتكار الاجتماعي الإيجابي.

وضمت القائمة التي أعلن عنها خلال حفل نظمته المجلة في فندق جميرا ميناء السلام، 43 مبدعاً من منطقة الشرق الأوسط.

وعبّرت هالة بدري عن سعادتها بهذا التكريم، وبوجودها ضمن قائمة أبرز الشخصيات الإبداعية في المنطقة، وتوجهت بجزيل الشكر إلى القيادة الحكيمة، لما تقدمه من دعم لها، ولقطاع الثقافة والفنون، وعلى ما تبذله من جهود للنهوض به نحو مستويات عالية، كما عبّرت عن اعتزازها بفريق عمل «دبي للثقافة» على تفانيه والتزامه بمواصلة العمل على تحقيق رؤية دبي الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

واستحقت هالة بدري هذا التكريم، بفضل قيادتها للعديد من المبادرات الداعمة للابتكار والإبداع والتبادل الثقافي، حيث قادت فريق الهيئة في إطلاق مجموعة من المشاريع الرائدة، ومن بينها منطقة القوز الإبداعية، التي توفر مساحة ديناميكية للفنانين والمبدعين للازدهار. وتحت إشرافها، عززت الهيئة حضورها الرقمي، وقدمت مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج المبتكرة، التي ساهمت في إثراء المشهد الإبداعي المحلي.