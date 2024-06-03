«أفضل مقاطع بحيرة البجع» على خشبة مسرح زعبيل الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح زعبيل العرض المسرحي الراقص «تشايكوفسكي: أفضل مقاطع بحيرة البجع» 7 يونيو الجاري، حيث سيقدم أبرز راقصي وراقصات فرقة الباليه الأوروبية إبداعاتهم أمام جمهور دبي، ليعيشوا أجواء ممتعة ومليئة بالمرح والتشويق والإثارة.

وسيستمتع جمهور دبي خلال العرض، الذي يجسد أجمل ما في فن الباليه الكلاسيكي، بعوالم الموسيقى وأبعاد الجمال والرقي والدفء العميق والرقصات المبهرة، التي تضفي مزيداً من الألق على المكان. يستند عرض «تشايكوفسكي: أفضل مقاطع بحيرة البجع» إلى الموسيقى المبهرة، التي أبدعها المؤلف الموسيقي «بيتر إليتش تشايكوفسكي»، وتولى تصميم الرقصات فيه «إم. بيتيبا» و«إل. إيفانوف»، ويروي قصة رائعة عن الحب والنضال والتفاني والتضحية.

قصة

تدور قصة العمل حول «أوديت»، الفتاة الجميلة التي تحولها لعنة إلى بجعة بيضاء، والأمير «سيغفريد» الذي يدفعه البحث عن الحب الحقيقي إلى البحيرة المذهلة، حيث يلتقيها. تحفة الباليه هذه ألهمت الأجيال المتتالية بأجوائها الرومانسية، وتصميم الرقصات وأداء الراقصين النابض بالسحر والإبداع.