حمدان بن محمد للتصوير.. فضاء تألق عدسات العرب عالمياً «2-2»

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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استكمالاً للمادة الصحافية المميزة، التي أعدَّها جاسم حمد، المنشورة في صحيفة البيان، تحت عنوان (جائزة حمدان بن محمد للتصوير.. فضاء تألق عدسات العرب عالمياً)، صرح المصور يوسف بن شكر الزعابي، رئيس جمعية صقور الإمارات للتصوير، نائب رئيس اتحاد المصورين العرب بقوله: «هيبا» فخر وإنجاز عالمي لكل عربي، وهي من أهم الجوائز على مستوى العالم، حيث تحمل اسم قائد شاب مبدع ملهم للأجيال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، وهذا ما حث أغلب المصورين على المشاركة في دوراتها.

وأضاف: «فريق عمل الجائزة يشتغل باجتهاد واهتمام كبيرين لاستقطاب المزيد من المصورين الإماراتيين بشكل خاص، والعرب بشكل عام، لافتاً إلى أن الجائزة حققت نجاحات نوعية، إذ كشفت للعالم أجمع العديد من أسماء المصورين المبدعين، منوهاً بأن ما تقدمه الجائزة من دعم يعد حافزاً كبيراً للموهوبين».

ونقلت المادة تصريحاً للمصور السوري محمد الراغب الفائز بالجائزة الكبرى في الدورة السابعة «اللحظة»، قال فيه: «هيبا» اكتشفت مصورين عرباً جدداً، وسهلت لهم طريق منصات التتويج، إنها جائزة عالمية بحق، والجانب الأكثر أهمية في الجائزة، تعاملها بحرفية مع مختلف القضايا في عالمنا العربي. إن فوزي جعل شرائح إبداعية واسعة توقن بحيادية الجائزة والقائمين عليها وتبنيهم أجندة الفن البصري الفوتوغرافي الحقيقية، المعيار لديهم المادة البصرية المقدمة ودرجة صدقها وقدرتها على نقل الحقيقة دون مواربة أو تعديل أو تحريف. واختتم تصريحه بالقول: «وضعت الجائزة الشباب العرب على خريطة المصورين العالميين، وفتحت لهم أبواب الإبداع العالمي. في الواقع لقد غير فوزي مسار حياتي بالكامل».

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رؤية سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، تتحقق بحرفية وإتقان