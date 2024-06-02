يونيو في «دبي أوبرا».. عروض من الزمن الجميل

المصدر: دبي - البيان

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يستقبل مسرح دبي أوبرا، يوم الجمعة المقبل (7 يونيو الجاري) المغني الإيراني علي رضا قرباني، الشهير بأسلوبه الفريد القائم على الألحان الفارسية والأشكال التقليدية من الموسيقى الإيرانية، وذلك ضمن عرض استثنائي سيبهر فيه الجماهير بتقديم مزيج ساحر من أجمل أغانيه الشهيرة.

والفنان علي رضا قرباني من الأصوات المميزة، بدأ دراسة الأداء الصوتي في سن الثانية عشرة وعندما بلغ 27 عاماً كان مغنياً في الأوركسترا الوطنية في بلاده، واشتهر بتقديم الأشكال التقليدية من الموسيقى الإيرانية كالرديف والتصنيف متغنياً بأشعار جلال الدين الرومي ورباعيات الخيام وغيرهما.

تتميز أعماله بالتنوع والمزج بين أشكال وثقافات فنية عديدة، حيث قدم العديد من الأعمال المشتركة مع فنانين من بلدان مختلفة، كما أصدر ألبوماً مشتركاً مع المغنية التونسية درصاف الحمداني، الصادر بعنوان «النشوة»، وفيه يعتمد على رباعيات الخيام ويمزج بين اللغتين العربية والفارسية.

كمان وبيانو

كما تستعد خشبة مسرح دبي أوبرا لاستقبال إحدى أساطير عازفي الكمان، جوانا بيشلمير، برفقة عازفة البيانو الألمانية الموهوبة مياو هوانغ، في حفل مميز، تقدمان خلاله باقة مختارة من المعزوفات العالمية.

وثبت الثنائي الموسسيقي موعده مع الجمهور يوم الأحد المقبل (9 يونيو الجاري) لإحياء أمسية عنوانها الأناقة الكلاسيكية ضمن مبادرة «كلاسيكال في أي بي»، التي تنظمها جمعية ساميت إيفينت جروب، كما سيأسران الجماهير بأدائهما الساحر والمُبتكر الذي يبرز موهبتهما المتألقة.

وحازت بيشلمير العديد من الجوائز والتقدير، واحتلت المراتب الأولى في أهم المسابقات العالمية؛ كما ظهرت في العديد من الأداءات الفردية والعروض الموسيقية في العديد من الدول الأوروبية إضافة إلى كندا والولايات المتحدة.

وكانت عازفة كمان متميزة مع أوركسترا الراديو في ميونخ، وأوركسترا نورمبرغ، وأوركسترا الغرفة الجنوبية الغربية في بفورتسهايم، وفيلهارمونيك فيوجتلاند والفيلهارمونيك في غراتس، وكانت عضواً في مجموعة برلينر فيلهارمونيكا منذ مارس من سنة 2020.

وفي المقابل، فإن هوانغ، شريكة بيشلمير في هذا الحفل، هي نفسها عازفة بيانو عالمية الشهرة، حازت قائمة طويلة من الجوائز والإنجازات الدولية، ومن ذلك جائزة أول جائزة وجائزة الأداء الخاص في المسابقة الدولية للموسيقى الكمانية في جرماني ميوزك كومبيتيشن، وجائزة أول جائزة في مسابقة بيتيربيراتزي للموسيقى للعازفين الشباب في ويلز، والعديد من الجوائز الأخرى في منافسات مرموقة مثل مسابقة هونغ كونغ الدولية للبيانو ومسابقة كليفلاند الدولية للبيانو ومسابقة هيلتون هيد الدولية للبيانو.

حكاية خيالية

وستقدم فرقة «باليه تيرن بوينت للشباب»، يوم الأحد 9 يونيو الجاري، عرضاً آسراً للحكاية الخيالية الكلاسيكية، سندريلا، التي تتبع رحلة سندريلا من الفقر إلى الثراء، وتواكبها بينما هي تتغلب على العقبات بشجاعة ولطف، في بحثها عن الهوية الحقيقية.

وييترجم العمل التحولات السحرية في الحكاية، والأحداث الغامرة في قاعات الرقص المذهلة، بأداء مثالي يناسب العائلات التي لديها أطفال صغار، كما ستبهر هذه القصة الخالدة الجماهير من جميع الأعمار.

ويتقدم «دبي أوبرا» بالتعاون مع إنكور للفنون الأدائية، يوم السبت 15 يونيو الجاري، مساء من البراعة الموسيقية مع جونغ هوان كيم في ليلة استثنائية سيستعرض فيها موهبته الرائعة، التي أهلته لنيل الجائزة الأولى في مسابقة سيدني الدولية للبيانو لسنة 2023.

وفي احتفال مذهل بالمواهب والترفيه المبهر، سيقدم مركز ديفيرس للفنون الأدائية الأحد 16 يونيو الجاري عرضه، الذي يعد برحلة رائعة عبر عالم الموسيقى، والرقص، والدراما، مع استعراض لإنجازات طلاب المركز بعد أدائهم الرائع في برنامج «بريتين غت تالنت» في مسرح بالاديوم الشهير في لندن.

كوكب الشرق

وستُحيي «دبي أوبرا» عرضاً مسرحياً موسيقياً بتقنية هولوغرام سيتخلد في ذاكرة الجماهير حتى الأبد، ألا وهو حفل الفنانة الأسطورية وسيدة الغناء أم كلثوم، إذ سيندمج كل من العالم الواقعي والرقمي معاً على خشبة المسرح (الثلاثاء 18 يونيو الجاري)، مصحوباً بصدى صوت أم كلثوم وأدائها الاستثنائي، إذ سيرتبط العالم الماضي بالحاضر بشكل متناغم وسلس، فتُسحر موهبتها الجماهير، كما لو أن الوقت قد عاد عقوداً إلى الوراء.

وتدعو دبي أوبرا الأفراد إلى حضور واحدة من أشهر المسرحيات الكوميدية، ألا وهي مسرحية الجار الكوميدية التي تجسد الأحداث بين مبارك أبو نفس عزيزة (الجار الذكي والماكر)، وعبدالله (الجار طيب القلب)، فيُصور رحلة نضال عبدالله للهرب من طرق مبارك الاستغلالية، فتتحول إلى سلسلة من المغامرات المرحة غير المتوقعة، وذلك يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو الجاري.