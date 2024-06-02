لوحة لجونتر فورج للبيع بـ650 ألف يورو في باريس

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار كريستيز للمزادات عرض لوحة غير معنونة أنجزها في سنة 2008 الفنان جونتر فورج في مزاد الفن المعاصر المقررة إقامته في باريس، بمبلغ تقديري من 450 إلى 650 ألف يورو.

جونتر فورج ولد 1952 في فوسن، وتوفي 2013 في فرايبورج إم بريسجاو ألمانيا، وكان رساماً ألمانياً بارزاً، ومصمم جرافيك، ونحاتاً ومصوراً، وقد تأثر أسلوبه المجرد بالرسم التجريدي الأمريكي.

درس جونتر فورج من سنة 1973 وحتى سنة 1979 في أكاديمية الفنون الجميلة في ميونيخ. ومن سنة 1992 وحتى سنة 1999، درّس في «ستاتليش هوكشول فور جيستالتونج» في كارلسروه، وفي سنة 1993 تزوج إيكا هوبر.

وتشمل أعماله الفنية اللوحات الفنية، والأعمال الفنية والنحتية، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الصور المعمارية، وصوره هندسية، مجردة، ومصبوغة بشكل كبير ولها طابع زخرفي قوي، في حين لوحاته أحادية اللون والجدار واللوحات الرصاص انعكاسات على الفن.

وفي أوائل الثمانينيات، قام فورج بعمل ما يسمى «ألوبيلدر» – تجميع الألواح المصنوعة من الألمنيوم التي رسم عليها الفنان أنماطاً خطية أو صوراً شخصية، لسلسلة من اللوحات على الرصاص، والتي يرجع تاريخها إلى سنتي 1980 و1990، ولف صفائح الرصاص على الخشب، ثم رسم كل سطح مع الإكريليك.

وبدأ فورج باستخدام التصوير الفوتوغرافي في عمله في بداية سنة 1980، وفي مجال التصوير الفوتوغرافي معروف عن أعماله من 1980 - 2006، في المقام الأول في أشكال كبيرة جداً تظهر المواقع المعمارية الشهيرة.