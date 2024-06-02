بدور القاسمي ووزير الثقافة يتفقدان «الفاية الأثري»

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، لدى زيارته لموقع الفاية الأثري المرشح للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى المواقع المحيطة به في منطقة مليحة بالشارقة.

وجاءت الزيارة بحضور عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وخلود الهولي السويدي، مدير إدارة التراث الثقافي المادي في الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في كل من الوزارة والهيئة، حيث شملت الزيارة إجراء جولة ميدانية للموقع الصخري في جبل الفاية الأثري (العصر الحديث والقديم)، الذي يعتبر من أهم مواقع العصر الحجري في منطقة شبه الجزيرة العربية والعالم، إضافة إلى زيارة الحديقة الجيولوجية في منطقة جبل بحيص.

اجتماع

وترأست الشيخة بدور القاسمي الاجتماع الذي عقد مع الوفد الزائر، وشهدت مع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وباقي الحضور العرض التعريفي حول ملف ترشيح الموقع بعنوان «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، الذي ركز على الأبعاد التاريخية والثقافية التي يحملها هذا الموقع الأثري المهم، التي تؤهله باستحقاق للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي.

إسهامات

وفي هذا الإطار، أعربت الشيخة بدور القاسمي عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تأتي بتنظيم من هيئة الشارقة للآثار، مشيدة بالإسهامات الكبيرة لوزارة الثقافة واللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إثراء القطاع الثقافي الوطني والمحافظة على مكتسباته، ودعمها للمؤسسات الحكومية على الصعيد الثقافي والتراثي والفني.

بدوره، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، أن جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أسهمت بشكل فاعل في إثراء النشاط الأثري لإمارة الشارقة والحفاظ عليه، وتعزيز الهوية الأثرية لها، ونشر الوعي بتراثها الثقافي والمادي والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن حضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سفيرةً لملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» يكسب الموقع القيمة العالمية المستحقة المعترف بها من قبل اليونسكو.

وأشار معاليه إلى أن المكانة المحلية والدولية الرائدة لإمارة الشارقة على صعيد العمل الثقافي والتراثي عامل حاسم ومؤثر في إنجاح جهود تسجيل الموقع، لا سيما أنها تحظى بمتابعة واهتمام دائمين من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جانبه، أكد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كل الجهات لإبراز حراك المشهد الثقافي المحلي بصوره كافة، والنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية المختلفة.