سفير الدولة في البحرين يزور جناح الإمارات بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

المصدر: المنامة ــ وام

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زار سعادة فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، جناح دولة الإمارات بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي استضافته المنامة.

واطلع سعادته خلال الزيارة من محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، على المؤسسات الإعلامية المشاركة وأبرز أعمالها التلفزيونية والإذاعية، وأهم الفرص المتوفرة في قطاع الإعلام بدولة الإمارات.

وأكد الشحي حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة الإعلام العربي، وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة إعلامية عربية أكثر فاعلية وتأثيراً ترتكز إلى استراتيجيات متطورة مواكبة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والتي من شأنها أن تسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة كافة.



