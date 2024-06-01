طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يفوز بجائزة سكريبس للتهجئة

المصدر: واشنطن - رويترز

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فاز بروهات سوما البالغ من العمر 12 عاماً من ولاية فلوريدا بجائزة سكريبس الوطنية للتهجئة رقم 96، الخميس، بعدما تمكن من تهجية 29 كلمة بشكل صحيح في 90 ثانية، بما في ذلك بعض الكلمات الأكثر غموضاً وتعقيداً وصعوبة في اللغة الإنجليزية.

ومع وصول اثنين من المتأهلين للتصفيات النهائية، انتقلت المنافسة السنوية إلى مرحلة التصفية السريعة، وهي طريقة إقصاء تم تبنيها عام 2021.

ووصل بروهات لهذه المرحلة من التصفيات بعدما تهجى بشكل صحيح اسم مدينة هوفدورب القريبة من أمستردام. ووضعه هذا وجهاً لوجه مع فايزان زكي (12 عاماً) من ولاية تكساس، الذي تمكن من تهجي كلمة مشتقة من أصل برازيلي دون أن يطلب معلومات إضافية عنها. بعد ذلك، انطلق بروهات في تهجي قائمة من الكلمات وأكمل 29 كلمة بشكل صحيح قبل انتهاء الوقت.

وقد منح هذا الفوز الكأس المرموقة وجائزة قدرها 50 ألف دولار لبروهات.