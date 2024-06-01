كتاب يحتفي بعالمية الثقافة العربية

المصدر: بغداد - البيان

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صدر حديثاً عن سلسلة «ثقافة عربية» التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة – وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق للشاعر والإعلامي محمد غبريس كتاب تحت عنوان «عالمية الثقافة العربية»، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات والافتتاحيات، التي نشرت في عدد من المجلات الثقافية العربية، حيث نتعرّف على مسارات الثقافة العربية وتطورها، وكيف استطاعت أن تواصل عالميتها وتجدد حضورها وفاعليتها، وتتعايش مع الواقع بكل إشكالياته.

تطور

ويشير الكاتب في مقدمة الكتاب إلى أنّ الثقافة العربية سعت منذ تثبيت دعائمها إلى أن تشق طريقاً مختلفاً إلى الآفاق العالمية، قدمت نفسها باعتبارها مشروعاً قائماً على العدل والمساواة والانفتاح، حيث ينقل لنا التاريخ كيف استوعبت كل الثقافات، وشكلت رافداً غزيراً للثقافات الأخرى.

ويؤكد غبريس أنّ الثقافة العربية اغتنت بهذا التواصل، واستفادت مما أنتجه الفكر الإنساني في الغرب، واكتسبت أبعاداً كونية بكل ما أبدعه الفكر الإسلامي من معارف وعلوم، وانطلقت من رسالتها الإنسانية ومبادئها الحضارية والقيمية، وأضاءت شعلة الحوار منذ ذلك الوقت.