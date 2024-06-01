صحيفة صينية تشيد بـ«أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت صحيفة «الشعب» الصينية، معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأنه «أحد أكبر معارض الكتب، وأكثرها تأثيراً في الشرق الأوسط». وفي تغطيتها لفعاليات الدورة الـ33 من المعرض، أفردت «الشعب»، الصحيفة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية والتي تبيع يومياً من 3 إلى 4 ملايين نسخة، مساحة كبيرة للحديث عن الدورة، التي شهدت المشاركة الأكبر للصين في أي معرض كتاب بالعالم، مع حضور 120 ناشراً صينياً توزعوا على 9 أجنحة، امتدت على 500 متر مربع، استعرض أكبرها الصناعات الثقافية، والتراث الثقافي غير المادي، بمشاركة 9 مؤسسات من 6 مقاطعات صينية.