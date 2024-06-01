مشاريع «جميل 7» تحتفي بالصور المتحركة والوسائط الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فن جميل» ومتحف فيكتوريا وألبرت بلندن عن المشاريع المختارة للنسخة السابعة من جائزة جميل، جائزة متحف فيكتوريا وألبرت الدولية للفن والتصميم المعاصر المستوحى من التقاليد الإسلامية.

وتركز المسابقة التي تقام كل ثلاث سنوات، وتأسست في العام 2009 وتبلغ قيمتها 25000 جنيه استرليني، هذا العام على الصور المتحركة والوسائط الرقمية، حيث تم اختيار سبعة مرشحين نهائيين من بين أكثر من 300 متقدم.

والفنانون المختارون لجائزة «جميل: الصور المتحركة» هم: صادق كويش الفراجي، وجوا الخاش، وعلياء فريد، وزهرة ملكاني، وخندكار أوهيدا، ومريم أكاشي ساني، بالإضافة إلى عمل مشترك من رامين حائري زاده، ركني حائري زاده، وحسام رحمانين.

تحتفي الأعمال معاً بالتراث الإسلامي وصلته بالحياة المعاصرة، وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع - من الحياة المنزلية والروحانية إلى البيئة والثورة.

تم اختيار المتقدمين من خلال دعوة مفتوحة تم إطلاقها في عام 2023 للبحث عن فنانين يعملون في مجال الأفلام والفيديو والوسائط المتعددة، إلى جانب أولئك الذين يتعاملون مع التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة.

تتألف لجنة التحكيم الدولية للدورة السابعة من الفنانين مورهشين اللهياري وعجلان غارم (الفائز بجائزة جميل السابقة «من الشعر إلى السياسة»)، القيّمة الفنية ساديا شيرازي، والأكاديمية لورا يو ماركس، ويرأسها مدير متحف فيكتوريا وألبرت تريسترام هانت.

سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 27 نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم عرض جميع أعمال المتأهلين للتصفيات النهائية في معرض مقام في متحف فيكتوريا وألبرت، الذي سيتم افتتاحه في 30 نوفمبر 2024.

وبعد عرضها في متحف فيكتوريا وألبرت، سيتم عرض «جائزة جميل: الصور المتحركة» في جولة محلية وعالمية خلال عام 2025 بما في ذلك حي جميل في جدة.

أساليب بديلة

تشمل أعمال المتأهلين للتصفيات النهائية الأفلام والنحت والتركيب والصوت والأداء والواقع الافتراضي، وتتعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة والمناظر الطبيعية والروحانية، وتبحث في الطرق التي تشكل بها الصناعات الاستخراجية والديناميكيات السياسية النسيج البيئي والاجتماعي في الشرق الأوسط وشرق وجنوب آسيا.

ويتناول آخرون كتابة التاريخ – حيث يدرسون صنع الآثار وتفكيكها من خلال أعمال تحطيم المعتقدات التقليدية، أو صياغة أساليب بديلة للمتاحف والمجموعات. تقدم العديد من الأعمال شهادات شخصية للمجتمع والمرونة والتواصل، مع الرسوم المتحركة المرسومة يدوياً والصور الفوتوغرافية المستخدمة لسرد القصص القوية.

وقال تريسترام هانت، رئيس لجنة تحكيم جائزة جميل، ومدير متحف فيكتوريا وألبرت: يسعدني أننا اخترنا هذه القائمة المختصرة الرائعة لجائزة جميل السابعة. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، تلقت الجائزة استجابات متنوعة للحضارة الإسلامية في العديد من وسائل الإعلام.

خلال هذه الفترة أيضاً، توسع نطاق الأعمال المؤهلة وتنوع، مما سمح لنا بالتركيز على الوسائط الرقمية والصورة المتحركة لهذه النسخة.

ويسعد متحف فيكتوريا وألبرت بمواصلة شراكته مع فن جميل في إنشاء معرض جريء ومثير للاهتمام.

وقالت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل: بدأت فن جميل شراكتها مع متحف فيكتوريا وألبرت في عام 2006، حيث تعاونت في تطوير المعارض الفنية الإسلامية في المتحف، قبل إطلاق جائزة جميل لتتبع التأثير الدائم للتصميم الإسلامي والاحتفاء به.