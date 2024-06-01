برنامج حافل في مكتبة محمد بن راشد خلال يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مكتبة محمد بن راشد، خلال يونيو الجاري، مجموعة متنوعة وثرية من الفعاليات وورش العمل الإبداعية، والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى لقاءات مع كُتّاب وشعراء مشهورين؛ وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، وتشجيع التفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات مع ورشة عمل تفاعلية ضمن برنامج الكتابة الإبداعية مع الروائية والإعلامية آن الصافي، التي ستركز من خلالها على كيفية ابتكار الشخصيات واستلهام الأفكار، والشخصيات الرئيسية والثانوية وطريقة بناء كل منها، وشخصيات البطل والشرير والشخصيات الثالثة أو الزائرة ودورها في تطور القصة وبناء الرواية، بالإضافة إلى استخدام مخططات حياة الأبطال مثل «مخطط القوس الشخصي»، لتحديد التطور الشخصي والمشاكل والصراعات التي تواجه الشخصية في حبكة الرواية.

رسائل علمية

وخلال شهر يونيو، تطلق مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع جامعة الوصل خمس رسائل بحثية علمية مطبوعة، لباحثين إماراتيين وعرب من حملة الدكتوراه، في خطوة رائدة ضمن رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز تبادل المعرفة ونشر الأبحاث العلمية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب اهتمامها بتعزيز البيئة الأكاديمية والعلمية على المستوى الوطني من خلال سلسلة من الإصدارات الخاصة والمستقبلية.

وستقدم المكتبة ضمن برنامج «الخطابة العامة» وبالتعاون مع نادي «توست ماسترز دبي»، ورشتي عمل للمدربين المحترفين مروان مدحت والمدرب مينيش رتنادراي، وستركز على الخطبة الاحترافية، وكيفية كتابة وتقديم خطاب احترافي، بالإضافة إلى دلالات لغة الجسد خلال التحدث أمام الجمهور.

الثقافة الفلبينية

وفي إطار فعاليات المكتبة للاحتفاء بالثقافات المتعددة في إمارة دبي، تستضيف أمسية شعرية للاحتفاء بــ«الثقافة الفلبينية»، بمشاركة عدد من الشعراء من دولة الفلبين؛ وذلك لعرض إنتاجاتهم الفكرية والأدبية والشعرية بحضور الجمهور. كما ستنظم معرضاً مرافقاً للمؤلفات المكتوبة عن الفلبين والمتوفرة بين أروقة مكتبة محمد بن راشد.

وتستمر فعاليات ورش الكتابة بتقديم ورشة عمل مميزة بإشراف الكاتبة القديرة ريم حنا، التي ستتناول العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالكتابة الدرامية، والقواعد الأساسية لاختيار النصوص الدرامية بعناية ودقة، وكيفية تحويل النصوص العادية إلى سيناريوهات متكاملة تصلح للإنتاج التلفزيوني أو السينمائي، بدءاً من الفكرة الأولية وحتى كتابة المشاهد الحوارية وتطوير الشخصيات.

وتُعَدُّ هذه الورشة فرصة مثالية لكل من يطمح إلى دخول عالم الكتابة الدرامية، حيث سيتمكن المشاركون من اكتساب مهارات جديدة وتطبيقها عملياً بإشراف واحدة من أبرز الكاتبات في هذا المجال.

يوم الموسيقى

وستحتفي المكتبة باليوم العالمي للموسيقى من خلال استضافة فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بقيادة الموسيقار رياض قدسي، الذي سيعرض مع فرقته مقطوعات موسيقية مميزة من المعزوفات العربية والغربية التي لها صدى عالميّ.

وستعقد المكتبة، ورشة عمل متميزة بعنوان «بحور وقوافٍ» يقدمها الشاعر الإماراتي المعروف عبدالله الهدية، التي ستسلط الضوء على العديد من الجوانب المتعلقة بفنون الشعر وكتابته، حيث سيتم عرض الأوزان والبحور الشعرية بطريقة شاملة ومبسطة، مما يتيح للمشاركين فهم الأساسيات التي تقوم عليها كتابة الشعر الموزون.

وستشمل الورشة شرحاً عن التشابه والاختلاف بين أوزان الشعر الفصيح والشعر النبطي، مع تسليط الضوء على الخصائص الفريدة لكل نوع والأساليب المستخدمة في صياغة الأبيات الشعرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم تجاربهم الشعرية الخاصة.

وتختتم المكتبة فعالياتها لشهر يونيو بورشة عمل مميزة تحت عنوان «صناعة الأفلام المتحركة»، التي ستقدمها المخرجة المبدعة زينب جبر، حيث ستسلط الضوء على كيفية صناعة الأفلام المتحركة بشكل شامل، بدءاً من مرحلة اختيار القصة وكتابة السيناريو، مروراً بتجهيز Story Board وتصميم الشخصيات وتجهيز المشاهد والتحريك والتصوير، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.