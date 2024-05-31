عبدالغفار حسين يوقع كتاب «صرير قلم» في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم في دبي أمسية أدبية، وتوقيع كتاب «صرير قلم» للكاتب عبدالغفار حسين، وذلك يوم الاثنين الموافق 3 يونيو المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بمقر ندوة الثقافة والعلوم– الممزر- دبي.

يشارك في الأمسية د. عمر عبد العزيز، ويديرها علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس ندوة الثقافة والعلوم.

ويضم الكتاب مجموعة مقالات وخاطرات في مناسبات مختلفة، فرغم أن قلم هذه الأيام ليس له ذلك الصرير الجميل الذي كان يسمعه حامله في الزمن الماضي، ورغم الاستغناء عن وضع القلم بين الأصابع ظاهرياً، والاستعاضة عنه بوسائل إلكترونية صامتة، فإن الأيام على عهدها ما زالت باقية تخلد ذكراه، ويظل صوت القلم وما يسطره بين حين وآخر يشكل ذلك الرنين، الذي تلذ به أذن صاحبه وحامله، ويثير في نفسه الاعتزاز بهذا الصوت الموسيقي، الذي يجعله يشعر بصفة مستمرة أنه على صلة بالناس ومشارك فيما يهمهم من أمور.