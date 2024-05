تجارب ثقافية وعوالم متنوعة بالترفيه

المصدر: دبي - البيان

لم تعد ثقافات عالمنا تعيش في ظل أسيجة وأطر تفصلها عن بعضها البعض في واقعنا المعاصر، الذي يشهد حالة من التمازج والتلاقي والانفتاح الثقافي العميق، تقويها وتعززها أطر وألوان الفضاء الرقمي، الذي جعل عالمنا قرية صغيرة تنتعش فيها ألوان تمازج الثقافات وتعايشها وتأثيرها في بعضها البعض.

وهكذا غدونا نجد أن أي ثقافة لم تبقَ محصورة في بقعة ما، أو مقصورة في معرفتها على الأمة التي أنتجتها، بل أصبحت عناوين رئيسية فيها، بارزة وشعبية ومعروفة للعالم أجمع، وهذا ما يتجلى بشكل نوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، حيث غدت الثقافات كافة، بجميع عناصرها ومكوناتها، من فنون وآداب وسينما ومسرح وموسيقى وتقاليد ضيافة وأنماط أزياء تراثية وعصرية، تعيش في حالة وئام وانسجام وتأثير متبادل، يكتب قصصاً جديدة للانفتاح وتعايش الثقافات وتمازجها، ومن ثم سلام ومحبة البشرية وتقدمها النوعي، ففي جميع المهرجانات الفنية والثقافية والبرامج والفعاليات المتنوعة تحضر صنوف ومضامين الثقافات العالمية المتنوعة جنباً إلى جنب، فتشكل بانوراما حضارية إنسانية تتخطى حواجز تمايز اللغات، فتنسج لغة تناغم كونية أبجديتها الفن والإبداع، واللحن والذائقة والصورة والمفردة التراثية والجمالية، وهو ما نجده واضحاً عبر مهرجانات الأدب والثقافة والفن في دبي، وفي أبوظبي، وفي مدن الإمارات كافة، إضافة إلى كل من مهرجان دبي للمأكولات، ومهرجان أبوظبي للمأكولات، وأسابيع المطاعم، ذلك بجانب أشهر المطاعم والفنادق العالمية التي تحضر وتوجد فاعلة، ذات شعبية كبيرة في دبي وأبوظبي وشتى مدن الدولة، معرفة بثقافة منشئها، ومحاكية تقاليد الضيافة والأطباق التي تتجلى وترسخ في الثقافات الأخرى، لتجدل بهذا واقع تلاقٍ وتمازج بنيوي في تقاليد وثقافة الطهي والضيافة، كما نجد أن أشهر فناني العالم والطهاة يحضرون ليشكلوا ويضفوا لمساتهم الخاصة، ضمن أبرز سلاسل المطاعم والفنادق، التي تبهر الجميع أنماط ديكوراتها وتصاميمها المستوحاة من ثقافات عريقة ملهمة، والتي تمثل إبداعات فنانين عالميين ومصممين هم من بين الأبرز في المعمورة.

ونجد أن دبي للمأكولات وأبوظبي للمأكولات باتا يحوزان سمعة ومكانة عالمية بارزة، ليس باعتبارهما فقط مهرجاني طهي وأطباق، بل بوصفهما نموذجين للتلاقي والتمازج الثقافي العالمي، وتناغم أطباق وتقاليد ضيافة الشعوب.

ولا شك أن هناك أمثلة ونماذج كثيرة توجد في دبي وأبوظبي والإمارات، من مطاعم وفنادق ومراكز، تمثل هذه الصورة والجوانب الثقافية الحضارية المتخصصة بعوالم الضيافة على أكمل وأدق صورة ووجه، من بينها تجارب إبداع وإلهام مطعم «ستريت سو» للشيف دابيز مونيوز، عن تلك التوجهات المبتكرة في عوالم الضيافة والطهي والأنماط الحضارية، فها هو يحط الرحال أخيراً من أقصى أماكن العالم، في جنان دبي، ضمن منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، ليقدم روائع طهي وخبرات أفضل شيف في العالم يبتكر تجربة طعام عالمية ومميّزة من وحي شوارع دبي النابضة بالحياة.

ويأتي ذلك بعد طول انتظار، فالشيف دابيز مونيوز، الذي افتتح في ون آند أونلي، أخيراً، مطعم «ستريت سو» الحائز أربع نجوم ميشلان، رسمياً، سيبتكر الكثير من النكهات من عوالم المدينة، فيقدمها في مقر المطعم في الطابق الرابع من منتجع ون آند أونلي ون زعبيل.

وعملياً، يعد المطعم وجهة طعام مبتكرة تعِد روّادها بتجربة تجمع الجرأة الإبداعية مع الابتكار اللامحدود في كل طبق وكل تفصيل. وقد نال الشيف دابيز مونيوز لقب أفضل شيف في العالم لثلاث سنوات على التوالي، وها هو اليوم ينقل أسلوبه المتميز وبراعته العالية في مجال الطهي إلى قلب دبي، ليأخذ ضيوفه في تجربة طعام خارجة عن المألوف، تضم باقة من أشهى الأطباق المستوحاة من ثقافة الطعام إلى دبي.



ويمثل فندق راديسون بلو - خور ديرة دبي، الوجهة المثالية لعطلة صيفية استثنائية في قلب دبي النابض بالحياة، في موقعه ضمن خور ديرة دبي، إذ يضم هذا الفندق المذهل، الذي يُعد المكان الثري لاكتشاف الجانب الثقافي والتاريخي لمدينة دبي، عدداً لا يحصى من العروض لإبقائك مستمتعاً هذا الصيف، وهو يجمع بين التاريخ الغني والحاضر الديناميكي لمدينة دبي، ويبرز كونه أول فندق من فئة الخمس نجوم في المدينة، واعتباره منارة للرفاهية والانغماس الثقافي، كما أنه يقع وسط الأسواق التقليدية والمواقع التراثية، مثل أسواق الذهب والتوابل، ما يوفر للرواد فرص استكشاف النسيج الثقافي للمدينة دون عناء، بجانب تذوق بعض خيارات الطعام الرائعة، بما في ذلك احتساء بعض الكوكتيلات المنعشة مع المحار الطازج، والاستمتاع بغداء عمل ممتع، وتناول الطعام البحري من قائمة الوجبات الرئيسية، أو البوفيه المفتوح، وأكثر من ذلك بكثير.

وضمن الفندق، هناك مطعم سوق السمك، الذي حرص منذ إنشائه في العام 1989م، على تقديم أفضل المأكولات البحرية في المدينة، ويوفر تجربة تناول طعام تفاعلية وفريدة من نوعها، ويعد بتجربة طعام لا تُنسى لجميع الأذواق المميزة، كما أنه بمقدور الجميع الاستمتاع بلحظات من الراحة في منتصف النهار، والانطلاق في رحلة طهي طازجة، خلال وجبة غداء عمل في مطعم المأكولات البحرية في دبي، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3 عصراً، والتلذذ بوجبة من طبقين مع الاختيار بين سلطة الكينوا للمأكولات البحرية أو البابايا كمقبلات، تليها مجموعة شهية من سمك الدنيس المشوي أو فيليه القاروص للطبق الرئيسي، كما يمكن اختيار وجبتك البحرية الخاصة، مع إضافة حلوى الليمون الرائعة، ومجموعة مختارة من المشروبات المنوعة.

أما في مطعم المأكولات البحرية (من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 12:30 ظهراً و3 مساءً)، فتتوافر عروض غداء العمل من طبقين، وغداء العمل من ثلاثة أطباق. وتشمل الخيارات مجموعة مختارة من المشروبات المتنوعة، كما يوفر البوفيه المفتوح كل ما نتمناه من الخيارات البحرية، في تجربة طعام فريدة حتى الإشباع. وهناك وليمة تناسب جميع عشاق المأكولات البحرية، حيث يمكن اختيار ألذ الوجبات المكونة من الحساء والسلطات والأرز والمقبلات، بما في ذلك الروبيان الطازج والكليمارى الطري وسرطان البحر، أو من الأطباق الرئيسية، المكونة من: سمك سلطان إبراهيم الطازج، والبوري القوي بالكريمة المخملية، التي تترافق ومجموعة متنوعة من الصلصات اللذيذة.

ولمحبي الأجواء البريطانية الكلاسيكية، فسيجدون في ذا بوب ما يبحثون عنه، إذ يُعد هذا المكان مثالياً للاسترخاء وللقاء الأصدقاء، والاستمتاع بقائمة مليئة بالمأكولات الكلاسيكية، وسط التصاميم الداخلية العائلية الجذابة، وهو بالتأكيد يعد مكاناً مثالياً لقضاء فترة ما بعد الظهر، حيث يمكن مشاهدة الألعاب الرياضية المباشرة أو التوجه إلى هناك بعد العشاء للعب البلياردو مع الأصدقاء، كما تتوفر مع عرض Bucket الجذاب والمتاح يومياً فرصة قضاء الأوقات السعيدة مع الأصدقاء والتمتع بتجربة منعشة ومع مجموعة من الوجبات اللذيذة المتاحة، بما في ذلك فشار الدجاج المقرمش، والكليماري، والبطاطس المقلية اللذيذة، في تجربة تذوق فريدة، تأخذك كل قضمة فيها إلى عالم جديد بنكهات عالمية.

ويقع Up On The 10th في الطابق 10، كما يوحي الاسم، ويطل على أفق المدينة المتلألئ، ويتميز بأجواء جميلة، ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات.

وفي هذا المكان الجذاب يأخذنا خبراء التذوق في رحلة ساحرة مدتها ثمانية أسابيع عبر عالم صناعة الكوكتيلات مع Bar Tails، حيث توجت هذه المؤسسة الرائعة مؤخراً بجائزة أفضل مكان للموسيقى في الشرق الأوسط لعام 2024 من قبل Hozpitality، وهي تدعو الضيوف للاستمتاع باستكشاف النكهات، وقد سلط الأضواء على منطقة مميزة، يتم كشف النقاب عن الكوكتيلات المعروفة فيها والمصممة للاحتفال بجوهرها الفريد.

ويمكن الاختيار بين النكهات النباتية لايلورا وصولاً إلى الجاذبية النابضة بالحياة لكوسمو الفراولة، والأعماق الغنية للظلام العاصف إلى السحر الاستوائي لـ«صن شاين مارجريتا».



ويُعد مطعم شبستان Shabestan بمثابة أقدم مطعم فارسي أصيل في دبي، وأحد معالم الطهي الشهيرة في خور ديرة دبي منذ عام 1984. استمتع بمناظر دبي الساحرة وهي تتألق مساءً على أضواء الخور التاريخي، وأنت تتذوق مجموعة من الوصفات اللذيذة التي تناقلتها ثلاثة أجيال من الطهاة في هذه الوجهة الاستثنائية، كما يمكن الاستمتاع بالنكهات الاستثنائية لتابستاني في شبستان حتى 10 يونيو.

ويمكن للضيوف الاستمتاع برحلة طهي تحتفي بجوهر المطبخ الإيراني، وانتقاء أحد الخيارات الثلاثة، التي يتميز كل منها بمزيج من لحم الضأن أو الدجاج المقدم مع السلطة الموسمية، يليه الشاي والحلويات الإيرانية. اختر أيضاً بين كباب كوبيدة التقليدي ولحم تكا متبل بالكشك، الذي يقدم مع أرز مشكل، أو مزيج كباب الدجاج المشوي مع أرز مشكل، أو الدجاج المشوي وكباب لحم الضأن مع أرز مشكل.

كما يرسم فندق أرازونا في ذا لينك، ون آند أونلي ون زعبيل، لوحات بهجة وترفيه لا تضاهى، خلال هذه الأيام، تحفل بأجواء المرح والجلسات العائلية الملونة ببانوراما الثقافات وسط إطلالات خلابة على معالم دبي، حيث يقدم وجبة برانش السوق النابضة بالحياة، بدءاً من الأول من شهر يونيو، تحفل بمزيج مبهج من النكهات الخالدة ومأكولات الطهي الحديثة، ويتم تقديمها جميعاً في أجواء نابضة بالحياة على طراز السوق مع النوافذ المنبثقة ووسائل الترفيه التي ستجعل الرواد يقضون يوماً مثالياً بالخارج، كما سيحتل سوق رايب المحبوب في دبي مركز الصدارة مع مجموعة مختارة من البائعين الذين يبيعون المنتجات الحرفية من العلامات التجارية المحلية للضيوف. وتوفر وجبة البرانش، من الساعة 12:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً، أجواء مفعمة بالحيوية، حيث يمكن للعائلات أن تجتمع معاً لقضاء يوم من البهجة والطعام اللذيذ.

وسيتمكن هؤلاء ضمن فعاليات وعوالم المطعم من استكشاف أجواء السوق، والتفاعل مع الطهاة، والاستمتاع بتجارب مختلفة، بما في ذلك تذوق القهوة، وأخذ عينات من النبيذ والجبن، وتجربة التقطير، كما سيستمتع الأطفال بدروس الطبخ الخاصة التي يقودها طهاة أرازونا، والعروض السحرية، والرسم على الوجه، وصناعة المجوهرات، والألعاب في المحطة الحية المخصصة للأطفال، بينما يمكن للوالدين الاسترخاء والاستمتاع بفترة ما بعد الظهر المريحة، ما يمهد الطريق لقضاء يوم أحد مثالي مع أحبائهم.

ومن بين الأنشطة التي تتوافر في الفعالية: الرسم على الوجه، التي تحمل رسوماً إضافية. وستكون هذه الفعالية متاحة كل يوم سبت، من الساعة 12:30 ظهراً إلى 4:30 مساءً، وفي رايب ماركت من الساعة 10 إلى 6 مساءً.

وسطعت أخيراً في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل في دبي نجمة عالمية جديدة في عوالم الضيافة والطهي، مع افتتاح الشيف الشهيرة آن صوفي بيك مطعم «لا دام دو بيك» في دبي، حيث تقدم فيه الشيف الحائزة أكبر عدد من نجوم ميشلان بين الطاهيات في العالم، تجارب طعام فريدة، وذلك في مقر المطعم في «ذا لينك» ضمن ون آند أونلي ون زعبيل، إذ يعد الفرع الأول لمطعم «لا دام دو بيك» الأول في المنطقة، ويسافر بالرواد إلى فضاءات جديدة يرتقي إليها مشهد المطاعم الفاخر النوعي في دبي، وذلك في موقع هذا المطعم الكائن في الطابق 25.



وتوفر أجنحة ستايبريدج سويتس، العلامة التجارية الفندقية التي تحتوي على أجنحة فقط، إذ تم تصميمها لتلبية احتياجات الضيوف المقيمين لفترات طويلة، الذين يبحثون عن استراحة مثالية بعد السفر.

توفر مساحة راحة مثالية مع أجنحتها الفسيحة ومطابخها المجهزة بالكامل. ويعد فندق ستايبريدج سويتس، الخليج التجاري - دبي أحد فنادق IHG للفنادق والمنتجعات، وهو وجهة مثالية أولى للاستمتاع بإقامة لا مثيل لها والتغلب على الحر والاسترخاء برفاهية، وذلك من خلال الاستفادة من عرض الصيف الحصري لمن يبحث عن إقامة لا تُنسى في قلب المدينة ابتداءً من شهر أبريل وحتى سبتمبر، حيث يمكن للضيوف حجز غرفة مجهزة بشكل رائع في أحد أجنحة ستايبريدج سويتس الخليج التجاري بدبي، شاملة وجبة إفطار شهية ابتداءً من 400 درهم إماراتي فقط لليلة الواحدة، ما يوفر فرصة مثالية لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة. ويقع فندق ستايبريدج سويتس الخليج التجاري - دبي في منطقة الخليج التجاري، التي تضم مزيجاً متناغماً من الراحة والجاذبية المعاصرة.

منذ اللحظة الأولى، يجد النزلاء أنفسهم محاطين بغرف فسيحة مجهزة بدقة متناهية ومزودة بأحدث وسائل الراحة وحسن الضيافة، كما يعمل الفندق أيضاً كمركز للتفاعل الاجتماعي بهدف تعزيز تجربة الزوار في بيئة غير رسمية ومريحة، حيث يمكن للضيوف المقيمين لبضعة أيام الانغماس في الحياة الاجتماعية المفعمة بالحيوية في هذه المنطقة الرائعة من خلال حضور الأمسيات المميزة التي تقام كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة الساعة 6:30 مساءً في (The Hub P2)، وسط أجواء بهيجة ومأكولات ومشروبات لذيذة، يتشاركون خلالها تجاربهم الخاصة، ما يحول إقامتهم إلى رحلة مليئة باللحظات الثمينة والمفعمة بالدفء والشعور بالانتماء للمجتمع.

وإضافة إلى أسعار الغرف الجذابة، يمكن لنزلاء فندق ستايبريدج سويتس الخليج التجاري بدبي الاستفادة من مجموعة من وسائل الراحة والخدمات الحديثة، بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية، وإمكانية الدخول إلى مركز اللياقة البدنية وحوض السباحة ومجموعة من خيارات الطعام المتنوعة بهدف تعزيز الراحة والرفاهية لدى الزوار.

إن أجنحة ستايبريدج سويتس الخليج التجاري الفسيحة هي الواحة المثالية، والملاذ الذي يُشعرك وكأنك في بيتك، وتُعد علامة تجارية فندقية فاخرة تحتوي على أجنحة فقط، وقد تم تصميمها لتلبية احتياجات الضيوف المقيمين لفترات طويلة الذين يبحثون عن استراحة بمعايير فاخرة.



ويوفر مطعم أوبسو دبي لضيوفه تجربة ضيافة راقية في منتصف النهار مع إطلاق قائمة غداء عمل محددة جديدة كلياً، إضافة إلى أطباق جديدة ومتنوعة حسب الطلب. ويمكن في رحابه التمتع برحلة إلى عالم من الأطباق الإيطالية واليابانية المبتكرة، تفيض بالنكهات الشهية والمكونات الفاخرة، كل ذلك وسط إطلالات خلابة على نوافير دبي مول وبرج خليفة الشهير. وفي هذا الشهر، يقدم الشيف سيرجيو بوراس وفريقه المتميز في المطبخ تشكيلة استثنائية من التاكو، وفطائر الباو، والمعكرونة المحضرة في المطعم.

وتتميز هذه الأصناف برقيها، وتُقدم بطريقة فاخرة تأسر حتى أصحاب الذوق الرفيع، حيث أُعدت كل وصفة جديدة من أجود المكونات وبمهارة استثنائية وشغف. ولمحبي الوجبات الحارة، يُلبي تاكو الدجاج المشوي بالبطاطا مع الفلفل الحار والدجاج المُتبل بالثوم والمايونيز الياباني الكريمي والغواكامولي الناعمة بلا شك ذوقهم، بينما سيُبرز تاكو البط بالبطاطا المطهو على نار هادئة مع صلصة الهويسين، والخيار الطازج والمخللات، والفول السوداني بشكل أنيق، أجود أنواع التوابل وتقنيات الطهي في المطبخ الآسيوي.

وهناك نكهات بيروفية منعشة موجودة في قائمة الطعام مع طبقين جديدين من السيفيتشي، وهما سيفيتشي السالمون، وهو مزيج متناغم من السلمون الشهي المتبل في حليب النمر الآسيوي الحامض والأفوكادو الكريمي وحبيبات ذرة الكانشا المقرمشة، وسيفيتشي التونة المُزين بالأفوكادو، الذي يُضفي لمسة مبتكرة إلى الطبق الكلاسيكي مع حليب النمر بيوزو ميسو، والطماطم الطرية. وبجانب بعض المقبلات الشهية، يمثل تالياتيلي بالفطر أفضل الأكلات الإيطالية التي تبعث على الراحة، حيث يتميز هذا الطبق بالمعكرونة المُعدة في المطعم والممزوجة بالفطر البري وبيستو الريحان والقشطة الرائبة السميكة، كما يعتبر طبقاً خفيفاً وشهياً مفعماً بالنكهات الإيطالية الأصيلة.

وكشف المطعم الستار عن تجربته الجديدة والاستثنائية لغداء العمل، التي تحول وقت الغداء إلى رحلة راقية ومتميزة، حيث تمتلئ قائمة الطعام المختارة بعناية بالنكهات الرائعة والمكونات الفريدة واللحظات التي لا تنسى.

وتُقدم هذه القائمة الجديدة خياراً من طبقين أو ثلاثة أطباق، تقدم كلها في أجواء حميمية وديكور جميل داخل غرفة الطعام الساحرة، وتوفر طريقة شيقة لتذوق بعض من أفضل الأطباق المميزة في مطعم أوبسو دبي.

وبتشكيلة من اللحوم والأسماك والخضراوات، يبدأ غداء العمل بمجموعة مغرية من المقبلات الخفيفة واللذيذة، حيث يُدعى الضيوف للاختيار بين الوجبات اليابانية الخفيفة، مثل جيوزا المأكولات البحرية المقرمشة، وسلطة ميزونا الطازجة، والأفوكادو المشوي مع إضافة خفيفة من لفائف تيمبورا نوري، أو الأكلات الإيطالية المفضلة، مثل جبنة البوراتا الكريمية وكرات أرانشيني اللذيذة. ويُبحر الطبق الرئيسي بالضيوف في رحلة أعمق إلى عالمي المطبخ الياباني والإيطالي.

سيتلذذ محبو المطبخ الآسيوي بالنكهات العطرية والدافئة في طبق الأضلع القصيرة المطهو في وعاء طيني، بينما سيستمتع عشاق الكلاسيكيات الإيطالية الخالدة بكل لقمة من لازانيا اللحم البقري مع صلصة الطماطم الطازجة، والنيوكي الفاخر مع جبنة الجورجونزولا الغنية، وريجاتوني أورورا، المغطى بصلصة وردية لذيذة والمزين بالبازلاء الخضراء، كما يمكن تعزيز كل طبق رئيسي باختيارك من الأطباق الجانبية اللذيذة، التي تشمل البطاطس المقلية المقرمشة، والأرز المنفوش المطهو على البخار، والخضراوات الخضراء الزاهية، ومقبلات أخرى شهية.



وتُختم هذه التجربة التي لا تُنسى بلمسة حلوة من الحلويات الفاخرة، بينما ستأخذ نكهات الفاكهة الاستوائية من حلى المانجو وجوز الهند كل ضيف إلى جزيرته المفضلة، تعد الحلويات الإيطالية الكلاسيكية، مثل الباناكوتا والسيميفريدو، الخيار المثالي لتحفيز المزاج والانتعاش.



وفي عوالم ترفيه ساحرة، تضفي الجاذبية المتعة مع يانغو بلاي «Yango Play»، أول سوبر آب ترفيهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والاستماع للأغاني والتمتع بالألعاب المصغرة، فرصة متعة لا مثيل لها، ذلك بعد الإعلان عن إطلاق ميزة «أجوائي» (My Vibe) الفريدة ضمن خيار الأغاني والموسيقى على التطبيق. تتكيف هذه الميزة تلقائياً مع تفضيلات المشتركين وتشكّل نقلة نوعية ملحوظة تقدم تجربة مخصصة وفريدة خلال الاستماع للأغاني والموسيقى، فعلى عكس قوائم التشغيل التقليدية التي تقدم قائمة ثابتة من الأغاني، تتكيف ميزة «أجوائي» تلقائياً مع تفضيلات المستمع ومزاجه، حيث تستند إلى خوارزمية توصية دائمة متطورة تأخذ في الاعتبار أكثر من ألف احتمال لترتيب سلسلة من الأغاني والمطربين والأنماط الموسيقية التي تتواءم مع «تفضيلات المستمع المحددة ومزاجه وتفاعلاته» على التطبيق.

صُممت هذه الميزة الجديدة لتتعلّم بصورة بديهية من سلوكيات المستخدم، بما في ذلك عندما يتخطى المستخدم أي أغنية، لا يُعجب بها أو يكمل الاستماع لها، وذلك لتحسين تجربة الاستماع والارتقاء بها باستمرار، في الوقت الذي تواصل فيه اكتشاف الأغاني الجديدة والأنماط الموسيقية المختلفة التي يفضلها المستخدم.



على سبيل المثال، إذا تخطى المستخدم عدة أغاني، تتعلم «أجوائي» بسرعة تفضيلاته، فهي تستخدم الشبكات العصبية العميقة (DNNs) لفهم تغير التفضيلات الموسيقية للمستخدم.

ومن خلال تحليل تاريخ الاستماع وتسلسل المقطوعات الموسيقية وغيرها من العوامل، تكوّن «أجوائي» فهماً عميقاً لاتجاه تطور الذوق الموسيقي للمستخدم وتقوم بالتنبؤ بميوله الموسيقية. يضمن هذا التكيف السلس أن تكون كل أغنية أو مقطوعة موسيقية جديدة وجذابة وشخصية للغاية. كمعدل متوسط، يكتشف مستخدمو Yango Play أربعة فنانين مفضلين جدد كل شهر، ويحفظ المشتركون أغانيهم ويستمعون إليها عدة مرات. والجدير بالذكر أن ما يصل إلى 66% من هذه الأغاني المفضلة الجديدة تم العثور عليها من خلال ميزة «My Vibe».

ويتضمن تطبيق يانغو بلاي مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحليل ودراسة المحتوى الموسيقي بعمق، بما في ذلك كل أغنية يتم الاستماع لها. تدرس مجموعة الخوارزميات هذه الأغاني بالتفصيل، وتحلل الطيف الترددي لكل أغنية؛ إيقاعها، نوعها، ونغمة الصوت السائدة فيها، وأكثر من ذلك بكثير. بمجرد توفر كل هذه البيانات، تبحث الخوارزمية عن الأغاني ذات المعالم أو الميزات المماثلة، وتقترحها على المستخدمين بناءً على ما أبدى إعجابه به، أو عدم إعجابه، سابقاً، وبناءً على عوامل أخرى ذات صلة. إضافة إلى ذلك، تستفيد مجموعة من خوارزميات الترشيح التابعة من بيانات المقطوعات الموسيقية التي يختارها المستخدمون الذين لديهم تفضيلات مماثلة.



ويستحضر مطعم سينيور ساسي في دبي أجواء إيطاليا الساحرة، بتفاصيلها ومكونات ثقافتها، حيث يأخذ زواره يوم الأحد المقبل (2 يونيو) في رحلة ممتعة وسط أجواء صقلية أصيلة، لحضور مهرجان إيطالي حافل بأشهى النكهات مع وجبة «إيڤيڤا» الحصرية للفطور المتأخر «برانش» احتفالاً بعيد الجمهورية الإيطالية.

ويعكس في هذه الاحتفالية أجواء ونكهات وثقافة صقلية التي تحفل بالمناظر الخلابة المفعمة بألوان تنبض بأزهى صور الطبيعة؛ ويقدم المطعم في احتفاليته وجبات تحاكي جمال طبيعة صقلية، من بينها وجبة «إيڤيڤا» التي تتألق في هذه الأجواء الساحرة مع ألوان من أشهى النكهات الأخرى، ليستمتع الزوار بحفل «برانش» رائع على طريقة «سينيور ساسي» الخاصة، إذ يفتتح الموسم الصيفي وسط أجواء احتفالية مذهلة.

وفي رحاب هذه العوالم والجماليات سيكون زوار «سينيور ساسي» على موعد مع تجربة ترفيهية ممتعة بقيادة منسق الموسيقى ذائع الصيت «تشارليلي»، ليستمتعوا بأجواء راقصة ومبهجة احتفالاً بهذه المناسبة الرائعة.

وتضم وجبة «إيڤيڤا» مجموعة مختارة من الأطباق الإيطالية التقليدية المصممة خصيصاً ليستمتع الجميع بتناول أشهى المأكولات بصحبة العائلة والأصدقاء، موفراً قائمة طعام استثنائية تحلو معها المشاركة؛ إذ تتميز بأشهر الوصفات الإيطالية المفضلة مع العديد من الأطباق المبتكرة، لتشمل فطائر البيتزا «سبايسي سلامي»، و«فيتيلو توناتو» مع نبات الكبر، وطبق «أرانشيني» مع «راجو» الحافل بالنكهات الصقلية الكلاسيكية، ثم الأطباق الرئيسية بمذاقها الغني مع «ترو رافيولي» المحضرة يدوياً، وكرات اللحم البقري الشهي مع صلصة الطماطم و«أوراتا الجواتسيتو».

وعشاق الحلويات هم على موعد مع طبق حلوى «تيراميسو» المصنوعة يدوياً بكل الحب من قلب «سينيور ساسي»، ليتبعه مشروب «جرانيتا» المنعش بعدة نكهات متميزة، منها: أبيرول، وفريز، وليمون، لا تفوتوا هذه التجربة الاستثنائية. ويخصص «سينيور ساسي» ثلاث باقات فريدة لوجبة «برانش»: «كاتانيا»، و«باليرمو»، و«تاورمينا».