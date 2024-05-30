«أبوظبي للغة العربية» يرسخ التعاون مع الصين في قطاع النشر والصناعات الإبداعية

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يزور وفد من مركز أبوظبي للغة العربية برئاسة الدكتور علي بن تميم معرض بكين الدولي للكتاب الذي يبدأ في الـ19 من الشهر المقبل (يونيو)، في سياق السعي لتحقيق تعاونات جديدة، تحقق أهدافه الاستراتيجية وسياسة الانفتاح على ثقافات العالم، ونشر اللغة العربية في العالم.

وخلال هذه الزيارة سيوقع المركز بروتوكول تعاون استراتيجي مع واحدة من أهم الجهات الثقافية والإعلامية في الصين، وهي المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الجهة الرسمية الأولى في الصين المسؤولة عن التعاون الصيني الدولي في مجال اللغة والثقافة والنشر والإعلام والدراسات، ويعد مركز أبوظبي للغة العربية أول جهة عربية توقع معها بروتوكول تعاون شامل.

وسيتم خلال الزيارة أيضا تنظيم لقاءات مهنية مع كبار دور النشر الصينية والمسؤولين عن قطاع النشر والثقافة في الصين بهدف الترويج لأعمال المركز مثل مشروع كلمة، والجوائز التي يقدمها، ومعارض الكتب التي ينظمها. كما سيتم خلال الزيارة تنظيم ندوة نقاشية غير مسبوقة في الصين تحت عنوان «اللغة العربية وتواصل الحضارات»، يحضرها كبار الشخصيات والمسؤولون من الصين.

وتقديراً من الجانب الصيني لمكانة المركز وتأثيره الإقليمي، يشارك الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز، في مؤتمر دولي ينظم على هامش معرض بكين الدولي للكتاب متحدثاً رئيساً.

وسيتعرف وفد المركز الزائر على أحدث تقنيات النشر والذكاء الاصطناعي والمحتوى، ويوجه الدعوة لأهم الجهات الصينية العاملة في مجال المحتوى الإبداعي والتقنيات للمشاركة في مؤتمر الصناعات الإبداعية، الذي ينظمه المركز وفعالياته التي ينظمها.

وتهدف الزيارة إلى تعريف الجهات والهيئات الصينية المؤثرة والفاعلة على إدارات المركز المختلفة ومجالات عملها، وفرص التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين إدارات المركز المختلفة ونظيراتها الصينية.