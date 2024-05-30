«كورال أبوظبي» تقدم عرضاً غنائياً بعنوان «سيستر آكت»

المصدر: أبوظبي – البيان

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تعود مجموعة كورال أبوظبي إلى مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لتقدم عرض «سيستر آكت» المقتبس من فيلم الكوميديا الموسيقي الحائز جائزة توني.

وستقدم الفرقة عروضها على مدار ثلاثة أيام: الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو في الساعة 7:30 مساء، إضافة إلى عرضين يوم السبت 8 يونيو في الساعة 2:30 ظهراً والساعة 7:30 مساءً في المسرح الأحمر بجامعة نيويورك أبوظبي.

العرض مستوحى من الفيلم الشهير لعام 1992 من بطولة ووبي غولدبرغ، حيث سينقل الجمهور إلى عالم ديلوريس فان كارتييه النابض بالحياة، وهي مغنية صالة تلجأ إلى الدير بعد أن شهدت جريمة. وبفضل شخصيتها الحيوية ومهاراتها الموسيقية، تتكيف ديلوريس مع حياة الراهبات وتنشّط جوقة الدير، فتزيدها طاقة وديناميكية.

تبدع مجموعة المسرح المعروفة في العاصمة، التي اشتهرت بتفانيها في العروض الموسيقية المميزة، في هذا العرض الغنائي الذي يضم موسيقى من تلحين ألان مينكين، الحائز جائزة توني وجائزة الأوسكار ثماني مرات، وهو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلمي «علاء الدين» و«إنتشانتد» من إنتاج شركة ديزني، حيث ستسعد مجموعة كورال أبوظبي الجماهير من خلال الأغاني المبهجة المستوحاة من موسيقى موتاون والسول والديسكو.

وفي هذه المناسبة، قالت لوا بلينيو، منتجة العرض: «باعتباري منتجة مجموعة كورال أبوظبي، أتطلع إلى تقديم هذا العرض للجمهور الذي سيشهد أمسية مليئة بالكوميديا الصاخبة، والموسيقى المرحة، وقصة ملهمة عن التضامن والتحولات غير المتوقعة».

وفي تعليقه على أهمية التعاون مع المجموعات الفنية المحلية والمكونة من الهواة، أضاف بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «أثمن التزام مجموعة أبوظبي تجاه المشهد المسرحي في أبوظبي لأكثر من أربعة عقود، ولا يقدم تعاوننا المثمر في السنوات الأخيرة الترفيه الشعبي إلى مركز الفنون فحسب، بل يوفر أيضاً منفذاً إبداعياً للفنانين المحليين. ليس لديّ أدنى شك في أن هذا العرض سيشكل تجربة غنائية مبهجة، ما يعزز مجتمعاً فنياً نابضاً بالحياة في أبوظبي».