رسومات أطفال على جدران منزل في بومبي الرومانية

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء الآثار في الحفريات، التي أجريت في بيت المبنى ذي الأعمدة في مدينة بومبي الرومانية بإيطاليا، سلسلة من الكتابات والرسومات. وبالنظر لبساطة التنفيذ وتبسيط المخططات الأيقونية، يبدو أنه قد تم تنفيذها بواسطة يد طفل، وفق «الغارديان».

تم العثور على الرسومات على الجدران الطويلة (الشرقية والغربية) للغرفة، من الممكن تمييز ما لا يقل عن ثلاثة أيادٍ صغيرة محددة، ومشهدين لمصارعين، ورسم يبدو أنه يصور شخصين يلعبان بكرة، وحيواناً، وأخيراً، مشهد ملاكمة يمثل أحد الملاكمين ملقى على الأرض.

يصور مشهد القتال، في المقدمة على اليسار، شخصين يواجهان بعضهما البعض، ممثلين بشكل تخطيطي بأشكال هندسية، تعمل الرؤوس المثلثة المغطاة بالخوذات كنقطة محورية، يتم حولها بناء بقية الشكل، مكتملة بأطراف ممدودة مرتبة شعاعياً، لديهم دروع مستطيلة الشكل عليها شكل X.

رسم آخر يصور مشهداً بحرياً بطريقة تخطيطية، ولكن بقصد ساخر قوي، حيث نجد قاربين كبيرين محاطين بالأسماك، وأشياء تتعلق بالصيد، وفي الأسفل سمكة ذات أذرع طويلة. يشير هذا إلى تقليد متأصل في بومبي يتمثل في تصوير السفن والقوارب الصغيرة على الجدران، مع العديد من الكتابات الجدارية، التي تتميز بتمثيلات مماثلة، وغالباً ما ترتبط بمؤلفين بالغين.

أحد الجوانب الأكثر لفتاً للانتباه في هذه الكتابة على الجدران هو تصوير مشاهد القتال، ربما مستوحاة من معارك المصارعين، وهو مشهد شائع في بومبي. تُظهر هذه الرسومات، على الرغم من بساطتها في التنفيذ، إحساساً رائعاً بالسرد والحركة، حيث يبدو الأطفال وكأنهم يصورون قصصاً كاملة.