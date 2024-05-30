6 ملايين دولار لقاء «قرع العسل» لليابانية يايوى كوساما

المصدر: دبي - البيان

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باعت دار كريستيز للمزادات العالمية، لوحة للفنانة اليابانية يايوي كوساما، رسمتها عام 2013 بعنوان «اليقطين» المعروف باسم قرع العسل، بمبلغ تجاوز 48 مليون دولار من عملة هونغ كونغ. أي ما يزيد على ستة ملايين دولار أمريكي، في المزاد المسائي للقرن الحادى والعشرين المقام في هونغ كونغ.

وفقاً لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، كانت كوساما الفنانة المعاصرة الأكثر مبيعاً في عام 2023، قد حققت أعمالها أرقاماً قياسية في مزاد ذلك العام. وكانت أغلى لوحة بيعت من قبل كوساما العام الماضي هي «زهرة» التي رسمتها في العام 2024. يذكر أن مبيعات «كريستيز»، و«سوثبي»، و«فيليبس» للمزادات العالمية، حققت مبلغاً كبيراً، في المزادات التي أقيمت بمدينة نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، بقيادة عدد من اللوحات لمجموعة من الفنانن المشاهير مثل فان جوخ، وبابلوبيكاسو، وديفيد هوكني.