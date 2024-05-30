برامج «الشارقة للفنون» .. بانوراما إبداعية متناغمة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، عن فتح باب التقديم في 3 دعوات مفتوحة لبرامجها السنوية في السينما والنشر والتصوير الفوتوغرافي.

ودعت المؤسسة، صنّاع الأفلام المحليين والدوليين، إلى تقديم أفلامهم إلى النسخة السابعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة في منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي يحتفي بالسينما المستقلة.

ويمكن لجميع صناع الأفلام المستقلين من كل الأعمار أو المناطق، ومن جميع أنواع الأفلام، التقدم للمنحة.

ويتقاسم الفائزون ما مجموعه 120.000 درهم. ولأول مرة في هذه النسخة، سيحصل فائز إماراتي على التمويل، من خلال شراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومؤسسة الشارقة للفنون.

وفي مجال النشر، تعلن المؤسسة عن دعوة مفتوحة لتوسيع قاعدة المشاركات في الإصدار السادس من كتاب القصص المصورة «كورنيش».

أما ثالث الدعوات، فتخصصها المؤسسة للدورة 12 من معرضها السنوي للتصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة نظر» وموضوعها مقتبس من عنوان قصيدة محمود درويش «لو كنتُ غيري».