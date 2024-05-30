«مجموعة كلمات» تنظم «خَلوة الكُتّاب» الإماراتيين الواعدين

المصدر: الشارقة - البيان

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بدعم من وزارة الثقافة، أعلنت «مجموعة كلمات»، عن فتح باب المشاركة أمام الكتاب الإماراتيين الواعدين، في الدورة الثانية من برنامج «خَلوة الكُتّاب»، البرنامج التدريبي والإرشادي الأول من نوعه في المنطقة، والمعني بتطوير مهارات الكتاب، الذي يقام هذا العام تحت شعار «اختر طريقك» في الفترة من 10 - 17 أغسطس المقبل، في «فندق ذا تشيدي البيت - الشارقة» التراثي في منطقة قلب الشارقة.

جاء ذلك بعد توقيع الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسَة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، مذكرة تفاهم رسمية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بوفرة في المواهب الإبداعية، بما في ذلك المؤلفون الذين يمكنهم من خلال التوجيه المهني، صقل موهبتهم وإنتاج أعمال متميزة تثري الحياة الثقافية الإماراتية، وتشكّل خلوة الكُتّاب مجتمعاً لاكتشاف وصقل مهارات الكُتّاب الواعدين، وتشجيعهم على التفاعل مع بعضهم البعض، وتمكينهم من تطوير هويتهم الأدبية».

التزام

من جهته، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «من المهام الرئيسية لوزارة الثقافة إثراء المشهد الإبداعي المحلي بدءاً من رعاية المواهب وصولاً إلى مرحلة الإنتاج الأدبي، ونحن ملتزمون برؤية قيادتنا الرشيدة بتمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ومن ضمنها دعم التأليف والنشر، والمحتوى وتعزيز اللغة العربية والترويج لها بين المبدعين الشباب، ويعد تعاوننا مع مجموعة كلمات في «خَلوة الكُتّاب» مسعى واعداً للغاية، يهدف إلى رعاية المواهب الإماراتية المحلية في مجال الكتابة وتحقيق الأهداف السامية».

وأضاف معاليه: «توفر خَلوة الكُتّاب فرصة لاكتشاف المواهب ورعايتها في مجال الأدب والصناعات الإبداعية، حيث يعد تعزيز الإبداع جزءاً من نظرتنا الاستراتيجية والاستشرافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، ونحن نتطلع إلى إنتاج محتوى عربي عالي الجودة، تعزيزاً لمكانة اللغة العربية بوصفها لغة العلم والثقافة وأساس هويتنا الإماراتية».

تعزيز

وتعمل وزارة الثقافة، على إنشاء نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر في الدولة، وذلك من خلال تعزيز المواهب وتقديم الدعم للمؤسسات الإبداعية، بما سيساهم في تعزيز دور الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

ومن شأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع مجموعة كلمات، أن تؤدي إلى مزيد من الاهتمام في هذا المجال وتشجيع المزيد من الكتاب الإماراتيين على بدء مجموعة من الأعمال الأدبية الغنية.

ووضعت «خَلوة الكُتّاب»، معايير اختيار المشاركين، لتحديد الكتّاب الإماراتيين الواعدين الذين يتميزون بالشغف والالتزام والرغبة.

وستخضع طلبات المشاركة لعملية تقييم شاملة من لجنة متخصصة، حيث يمكن للكتّاب المحترفين والواعدين تقديم طلبات المشاركة بشكل مباشر، أو الترشح عبر الرابط: http://writersretreat.ae/، وذلك حتى 21 يوليو المقبل.

رحلة أدبية

ونجح البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية في دورته السابقة، بعد تقديم مساحة إبداعية للكتّاب الإماراتيين الملتزمين، تتيح لهم فرصة التركيز والتفاعل في مجال الكتابة، حيث أشار 70% من المشاركين إلى نمو مهاراتهم في مجال الكتابة الإبداعية، إلى جانب تقديم 10 مسودات كتب، ونشر كتابين.

وتتضمن الدورة القادمة من «خَلوة الكُتّاب»، برنامجاً تدريبياً وإرشادياً شاملاً، يتضمن جلسات يقدمها خبراء متخصصون حول تطوير الشخصية والسرد القصصي الانفعالي، إلى جانب جلسات كتابة تستلهم الطبيعة وغيرذلك الكثير.