بيت الحكمة يستقبل وفداً من «المكتبات السعودية»

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل بيت الحكمة وفداً من «هيئة المكتبات» التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن العاصم، الرئيس التنفيذي للهيئة، ضمن زيارة تهدف إلى استكشاف التجربة الناجحة لبيت الحكمة كنموذج عصري لمكتبات المستقبل يدمج بأسلوب مبتكر بين مفهومي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي في إمارة الشارقة.

كان في استقبال الوفد مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، التي اصطحبت الوفد في جولة تعريفية شملت أقسام بيت الحكمة ومرافقه، ومن بينها محطة «إسبريسو الكتب»، وخزانة الحكمة التي تزخر بآلاف الكتب النادرة والفريدة في الفن والتاريخ الإسلامي، كما عرج الوفد على معرض «فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد»، الذي ينظمه بيت الحكمة في الردهة الرئيسية.

وعقب الجولة، اجتمع فريق بيت الحكمة مع وفد هيئة المكتبات، لبحث فرص التعاون المستقبلي في العديد من الموضوعات، واستعرضت مروة العقروبي المبادرات الثقافية والأنشطة المجتمعية التي ينفذها بيت الحكمة، مثل مبادرة «مواهب بيت الحكمة» التي يتم من خلالها اكتشاف أصحاب المواهب المميزة من أفراد المجتمع وتقديمهم إلى الجمهور، مع منحهم الفرصة لصقل مواهبهم بالتعاون مع جهات متخصصة في إمارة الشارقة.

واستعرض د. العاصم المبادرات المختلفة التي تنفذها هيئة المكتبات، والتجربة المتعلقة بتحويل المكتبات العامة إلى بيوت ثقافية تضم مكتبات، وفعاليات، ومقاه، ومتاجر، وخدمات متنوعة، ومساحات تفاعلية لمختلف شرائح المجتمع.

من جانبها، قالت مروة العقروبي: «نعتز كثيراً بهذه الزيارة المهمة لهيئة المكتبات السعودية القائمة على جميع المكتبات في المملكة، ونتطلع لأن تكون بداية للتعاون المتواصل والتبادل الثقافي بيننا في مختلف الجوانب، وقد سعدنا بالتعرف على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الهيئة لرقمنة المخطوطات التراثية النادرة، من خلال إتاحتها إلكترونياً للباحثين والمتطلعين للوقوف على كنوز تراثنا العربي والإسلامي، وكذلك تجربة الهيئة في مشروع البيوت الثقافية».

وأبدى الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبد الرحمن العاصم إعجابه بتجربة بيت الحكمة قائلاً: «يجسد هذا المشروع الإسهامات العلمية والمعرفية والثقافية للشارقة عبر نموذجه الفريد الذي يجمع بين مفهومي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي بأسلوب معزز بأحدث التقنيات المتطورة».

وتتولى هيئة المكتبات، باعتبارها هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة السعودية، مهمة تطوير قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة من خلال دعم التحول الرقمي وتشجيع الابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية.