22 ألف مشاهد لمسرحية الأطفال «جزيرة القمر»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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اختتمت مسرحية الأطفال «جزيرة القمر» عروضها لطلبة المدارس في إمارة رأس الخيمة، حيث وصل إجمالي عروض المسرحية المقدمة 53 عرضاً، وبلغ إجمالي عدد الحضور خلال العروض أكثر من 22 ألف مشاهد، واستغرقت عروض العمل مدة عام في جميع أنحاء إمارات الدولة، وشاركت المسرحية في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وحصلت على جائزة أفضل إضاءة، ورشحت لجائزة أفضل عرض متكامل، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل ديكور، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان.

وأوضح عبدالله الحريبي مخرج العمل المسرحي «جزيرة القمر» أن العمل حقق نقلة نوعية في مسرح الطفل وتعتبر أول عمل مسرحي للطفل يعرض 53 عرضاً، مؤكداً أن كل عمل أبدأ فيه أهتمّ به وكأنه أحد أبنائي، وأسعد حينما أراه يكبر وينجح أمام عيني، وجزيرة القمر ترك بصمة في مسرح الطفل الإماراتي ونشط الحركة الفنية ،أغاني العمل صارت محفوظة للأطفال من كثر سماعها في الإعلانات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مسرح الطفل من أصعب المسارح في توصيل الرسالة بكل صدق ونحن نجحنا في توصيلها كلمة الإدارة من أهم أولوياتنا في مسرح خور فكان هو دعم الشباب وتمكينهم ، وأعطاهم الفرص المناسبة وفريق «جزيرة القمر» ساروا في الطريق الصحيح ونحن كإدارة وجهناهم وجعلناهم يبدعون، ونجاح مسرحية جزيرة القمر هو نجاح للمسرح الإماراتي.

وقالت الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي مؤلفة العمل المسرحي «جزيرة القمر» أنا سعيدة بمشاركتي في مسرحية جزيرة القمر التي حققت نجاحاً باهراً لم يسبق له وهذا هو هدف العمل السامي ، الاستمرارية وإيصال الرسالة لكافة الأطفال، تفاعل الأطفال مع العمل يعني نجاحه وهذا ما أردناه.

ويأتي العمل المسرحي من بطولة: عبدالله الحريبي، خليفة البحري، خالد المرزوقي، عبدالله أنور، فيصل موسى، جودي النبهان، محمد جاسم، منار الدين، محمد البلوشي، خالد أحمد.