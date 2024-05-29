تعاون بين «مركز جمعة الماجد» وهيئة المكتبات السعودية

المصدر: دبي – البيان

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وقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، مذكرة تفاهم مع هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة السعودية، بهدف التعاون الثقافي والمعرفي في المجالات المشتركة بينهما.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المركز بمدينة دبي، حيث مثل الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن العاصم، فيما مثل المركز مديره العام الدكتور محمد كامل جاد. وتسهم المذكرة في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين هيئة المكتبات، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، لاسيما ما يتصل بالمخطوطات، متضمنة بنوداً عدة من أهمها إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال ترميم وصيانة المخطوطات، وتشكيل لجان مشتركة للتنسيق في بحث التعاون والأعمال المشتركة.