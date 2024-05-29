لطيفة بنت محمد: دبي والمكسيك تتشاركان في التنوع الثقافي

المصدر: دبي – البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أن دولة المكسيك ودبي تتشاركان في العديد من المجالات، أبرزها التنوع الثقافي، مشيرة سموها إلى أن تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين سيسهم في تأسيس المدن المبدعة وانتشار هويتها الثقافية عالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموها، لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات، حيث بحثت سموها معه سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الثنائية في قطاع الثقافة والإبداع. وأشادت سموها بثراء القطاع الإبداعي في المكسيك، وبتجربتها الثقافية الغنية والرائدة.

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على منصة «X»: «في لقاء مع سعادة لويس ألفونسو دي ألبا سفير المكسيك لدى دولة الإمارات، بحثنا معاً سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الثنائية في قطاع الثقافة والإبداع».

وأضافت سموها: «تتميز المكسيك بثراء قطاعها الإبداعي، وتتفرد بتجربة ثقافية رائدة وغنية تركت بصمات مميزة على خريطة الثقافة العالمية، كما تتشارك مع دبي في العديد من المجالات، أبرزها التنوع الثقافي بين السكان، وتعزيز الشراكة بيننا سيسهم حتماً في تأسيس المدن المبدعة، وانتشار هويتها الثقافية عالمياً».