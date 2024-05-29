عددان جديدان من «الوسطى» و«الشرقية»

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد «57» من كل من مجلة «الوسطى» و«الشرقية»، عن شهر يونيو، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين، حيث خصص العدد 57 من مجلة «الوسطى» باب «إنجاز» لافتتاح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 29 أبريل الماضي، لتضاف إلى المشروعات الغذائية النموذجية في المنطقة.

وخصص العدد 57 من مجلة «الشرقية» باب «إنجاز» لجامعة كلباء، التي انضمت العام الماضي لقائمة جامعات الشارقة، وقد افتتحها صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، في سبتمبر 2023، لتضفي لمسة علمية أكاديمية على المشهد الثقافي في كلباء.