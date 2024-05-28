المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية يظهر للنور ومجلس الأمناء يضع آليات عمله

المصدر: الشارقة – البيان

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التقى أعضاء مجلس الأمناء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وذلك خلال حفل افتتاح المقر الدائم للهيئة العربية للمسرح والذي جاء مكرمة من لدن سموه، وقدموا له الشكر على ما قدمه من رعاية للزملاء الفنانين في المناطق العربية التي تشهد اضطرابات شديدة، وأشاد صاحب السمو بدورهم، مؤكداً أهمية ذلك في هذه الظروف ودعمه الكامل للهيئة العربية للمسرح وبرامجها.

جاء ذلك في اليوم الثاني من عقد مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح برئاسة الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة، لاجتماعهم في الشارقة يومي 25 و26 مايو 2024، بحضور ثمانية عشر عضواً، إضافة لمدير إدارة النشر الدكتور يوسف عايدابي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل غنام غنام، ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي.

وقد بحث أعضاء مجلس الأمناء إنشاء المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية الذي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الهيئة لإنجازه، كما تم وضع الخطوات العملية لتفعيله، من خلال حيز خاص للمركز في المقر الدائم للهيئة، ووضع الآليات التي تضمن نجاح عمله.

كما بحث الأمناء ما تم من إنجازات خلال الفترة التي تفصلهم عن اجتماعهم الذي عقد في إطار الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي نظمت في بغداد يناير المنصرم، كما راجعوا توصيات ومقترحات ذلك الاجتماع المتعلقة بعمل الهيئة عامة وبمهرجان المسرح العربي ومسابقات الهيئة السنوية ومسائل النشر والإعلام وبرامج التدريب بشكل تفصيلي، والتي وجدت طريقها إلى النور من خلال مراجعات الأمانة العامة للبرامج التي تعمل على تنفيذها، ووضعت لها مسوغات تطبيقها الأمثل في اللوائح المنظمة لبرامجها.

لجان

كما شكل مجلس الأمناء لجان عمل منبثقة عنه لتكون ذراعاً فاعلاً في التنفيذ والمتابعة، وشملت هذه اللجان: لجنة المجال الفكري والنشر والتوثيق، تكونت من د. عز الدين بونيت، يوسف الحمدان، د. سامي الجمعان، د. سعيد السيابي، هزاع البراري، د. معز المرابط. وتكونت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية من د. جبار جودي. د. حسن رشيد، د. حبيب غلوم، هايل المذابي، علي الفلاح، رفيق علي أحمد، محمد المنصور. أما لجنة التعليم والتدريب والتأهيل المسرحي فتكونت من: د. عجاج سليم، د. سعد يوسف، د. محمد بوكراس، سولي عبد الفتاح، فتحي عبد الرحمن، د. محمد بوكراس، خالد جلال.

هذا وقد عكفت اللجان على وضع مقترحات تشمل مختلف جوانب عمل الهيئة ومسارات التطوير والاستدامة في توجيه النتائج المرجوة منها، والتي ستدرسها الأمانة العامة وتضع لها السبل البرامجية المناسبة.

وقد صرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء في هذه المناسبة قائلاً: بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتأسيس المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية، عكفنا على أن يرى النور في رحاب المقر الدائم، ومجلس الأمناء عمل على وضع الخطوات التي تكفل نجاحه.

وأضاف إسماعيل عبد الله: إن مجلس الأمناء يمتلك حيوية كبيرة من خلال تنوع الرؤى وما يمتلكه أعضاء هذا المجلس من معارف وخبرات، ومعهم وبهم نمضي في طريق الإنجاز والتجدد، وتحقيق الاستراتيجيات التي وضعناها.