90 عملاً في «إبداعات خطية وزخرفية»

المصدر: الشارقة - البيان

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90 عملاً إبداعياً في الخط العربي والزخرفة يتضمنها معرض «إبداعات خطية وزخرفية»، الذي ينظمه مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة التابع للإدارة في ساحة الخط، وافتتحه محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، ويستمر على مدى 30 يوماً، بمشاركة 37 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم.

وتجول محمد القصير والحضور في صالات عرض المركز، حيث تعلو الجدران مجموعة من الأعمال ذات تكوينات محكمة قواعد الخط الرصينة، وتحمل في طياتها نصوصاً قرآنية، وأحاديث شريفة، وقصائد، وحكماً، وغيرها من النصوص، فيما استمع الحضور إلى شروحات الخطاطين حول أعمالهم.

قال محمد القصير: «أوجدت ساحة الخط بما فيها مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة، ثقافة بصرية عالمية في الخط العربي والزخرفة، وتعود هذه الميزة إلى الأهمية والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لفنون الخط والزخرفة، وقد تجلت هذه الرؤية الفنية لسموه من خلال المسار العملي لساحة الخط وما يوازيه من نتاج إبداعي كبير منذ التأسيس وإلى اليوم».

وأضاف: «التجول بين أعمال معرض «إبداعات خطية وزخرفية» موضع اكتشاف لمجموعة من طلاب وطالبات أنجزوا اللوحات بفنيات وطاقات جمالية متعددة الرؤى، واللافت أن بعض الطلبة ممن هم لغير الناطقين بالعربية إلا أنهم قدموا أعمالاً لافتة على قدر عال من الإبداع».