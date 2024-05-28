مشاركة نوعية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض واجهة التعليم

المصدر: دبي ــ البيان

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تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في معرض «واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط»، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في دورته العاشرة يومي 27 و28 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، قاعة المارينا، تحت شعار «عشرة أعوام في خدمة التعليم»، إذ يحتفل المعرض بيوبيله البرونزي.

تعاون

وعن المشاركة، قالت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن منصة المركز تواصل تعاونها الوثيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على امتداد أرض الوطن، لإعداد جيل متميز وريادي متمسك بتراثه الثقافي ومعتز بهويته الوطنية، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في طريقها نحو الريادة والازدهار.

وأكدت على مواصلة العمل لتحقيق رؤية واستراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تمكين طلبة الإمارات، الأمر الذي يحقق مستهدفاتنا الوطنية التي ترتكز في مجملها على جودة المخرج التربوي، وزيادة الوعي الثقافي والوطني لدى أبناء الدولة، حيث يسهم هذا الوعي في تعزيز الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد، ويتيح الفرصة لخدمة الوطن والمجتمع بالصورة الأمثل.

تطوير

واختتمت بن حريز: «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حريص على المشاركة بهذا الحدث الأكاديمي الوطني الذي يعزز مجالات وجهود تطوير التعليم والارتقاء به».

وحفلت منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث إصدارات المركز، فضلاً عن مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات.