«أنورا» يفوز بـ «السعفة الذهبية» في «كان»

المصدر: كان - د ب أ

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حصل فيلم «أنورا» للمخرج الأمريكي شون بيكر، على جائزة السعفة الذهبية في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي مساء السبت، متفوقاً بذلك على 21 فيلماً آخر. ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، التي أخرجت فيلم «باربي»، الجائزة المرموقة لبيكر عن قصته عن راقصة تدعى «آني» تلتقي بابن لأحد أفراد طبقة الأوليجارش (الأثرياء)، الذي يتزوجها مما أثار استياءً كبيراً من جانب والديه، حيث فعلا كل ما في وسعهما لإثنائه عن ذلك.

والفيلم يتسم بتتابع سريع للأحداث وهو مزيج من الكوميديا والدراما وأثار إعجاب الجماهير بأحداث غير متوقعة والكثير من الفكاهة. وقال بيكر في كلمته أثناء تسلم الجائزة «لقد كان هذا هو هدفي الوحيد كمخرج على مدار الثلاثين عاماً الماضية». وقال بيكر إن مشاهدة فيلم في المنزل «أثناء تصفح هاتفك ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني والتركيز بقدر ما.. هذا ليس هو الحل». وأعرب المخرج عن اعتقاده بأن «مشاهدة فيلم بصحبة آخرين داخل دار السينما واحدة من التجارب الجماعية العظيمة. فنحن نتشارك الضحك والحزن والغضب والخوف ونأمل أن نحصل على التنفيس مع أصدقائنا والغرباء. لذلك أقول إن مستقبل السينما هو حيث بدأت، داخل دور السينما».