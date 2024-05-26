الإعلان عن الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يعلن اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات اليوم أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الـ 15، في المقر الرئيس للاتحاد بالشارقة.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم الكاتب الإماراتي، الذي أعلن عنه في عام 2018 صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، لكي يكون 26 مايو من كل عام، يوماً للكاتب الإماراتي، لينقل الكاتب الصورة المشرفة عن دولته وليعرف العالم الوجه الحضاري لدولة الإمارات.

يفتتح الحفل الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بكلمة رئيسة، بعد أن تلقي عائشة سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للجائزة كلمتها بمناسبة توزيع جوائز المسابقة.

الجدير بالذكر أن 50 قاصاً إماراتياً، قد تقدموا لنيل الجائزة، التي يأتي تنظيمها تقديراً للكاتب والأديب الراحل غانم غباش، صاحب الإسهام الكبير في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات، وأحد مؤسسي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.