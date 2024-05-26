سالم بن عبدالرحمن القاسمي يفتتح معرض «أنا هنا»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس ، معرض «أنا هنا: إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن»، الذي ينظمه مركز الفن للجميع التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، بمشاركة 34 فناناً حتى تاريخ 10 يونيو المقبل، وذلك في متحف الشارقة للفنون.

وتجول الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة المعرض، الذي يمثل رحلة إبداعية، يقوم خلالها الفنانون من ذوي الإعاقة بإعادة صياغة رؤيتهم حول مفهوم الإعاقة، من خلال أعمالهم الفنية المؤثرة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول الأعمال الفنية ودلالاتها المتنوعة والطموحة.

ويمثل معرض «أنا هنا» رافداً فنياً وثقافياً يحقق رؤية مركز الفن للجميع ورسالته المستدامة لبناء جسور التواصل بين الفنانين ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين، حيث يجمع المعرض 34 فناناً وفنانة من المنتسبين للمركز، يقدمون أكثر من 84 لوحة فنية وعملاً إبداعياً.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة المبدعين والفنانين والملهمين، من خلال عرض مواهبهم بأشكالها الفنية المختلفة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الفنية والثقافية.