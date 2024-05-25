المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل أنت تتألم؟، هل قال لك الآخرون إنك لا تستطيع؟، كتاب «أنت تستطيع صنع معجزتك الخاصة» يوجهك إلى التغلب على الظروف القاهرة واستثمارها لتكتب قصتك الخاصة.

بعد المقدمة يأتي الفصل الأول «كل شخص يستطيع تحقيق المعجزة» موضحاً فيه قوة العقل للتغلب على الإعاقة الحسية وعليه التغلب على عقبات الحياة، لينقلنا في «زيارة إلى وادي معجزات الحياة» في تشويق لمعرفة المعجزة التي دفعت ذلك الشخص إلى تجاوز الفقر الذي يقاسيه وقلة التعليم فيكون غنياً تفتح له الأبواب، ثم يبدأ بالإفصاح أكثر في الفصل الثالث «قاعدة التطور بوساطة التغيير» عن القانون الأول.

هو التكيف مع التغيير الحتمي الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات والسعي لمواكبة التطور، ثم ينقلنا إلى المعجزة الثانية ويلمح فيه إلى عناية الله سبحانه ثم يأتي بإلهام إلى تجسيد فلسفته في «أمراء الإرشاد الثمانية»، مؤكداً أهمية «الذات الداخلية» في توجيه العقل.

وتأتي المعجزة الثالثة للحياة في الفصل الخامس «اللغة العالمية للألم»، لافتاً النظر إلى حقيقة كونها نعمة وضرورة النظر إليها كذلك وموضحاً تعامل الجسد للتعافي ومؤكداً أن الألم في العقل يكمن أكثر ولافتاً إلى أن «النضج بواسطة المعاناة» تكمن فيها المعجزة الرابعة، وتليها الخامسة في «السيطرة على الفقر» الذي يكمن في التعامل الإيجابي بذكاء وعمل.

ثم يلتفت إلى أن «الفشل قد يكون هبة» ففيه ما يزيد الفرد حماساً وإصراراً وتهذيباً للشخصية، ليعرج بعدها إلى الروح في «الحزن: طريق اكتشاف الروح»، ملتزماً قوانين الكون والطبيعة ومحققاً التوازن معها ويعتني بالوقت جداً. وبعد «العبرة من الموت» يختم بالفصل الأخير «قدرات العقل اللامحدودة». كتاب غني ملهم يرسم الطريق للتكيف مع ظروف الحياة وانتزاع فرصة النجاح بقوة توجيه التفكير إلى العمل الصحيح.