«دبي للإنتاج» تعرض إنجازاتها ومقوماتها في «دروبا 2024» الألماني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة دبي للإنتاج، الوجهة الرائدة في الطباعة والتغليف والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركتها في «دروبا»، المعرض التجاري العالمي الرائد لقطاع الطباعة والرسومات الجرافيكية، الذي يجري تنظيمه في الفترة بين 28 مايو حتى 7 يونيو 2024 في مدينة دوسلدورف الألمانية.

بيئة أعمال

وستقوم مدينة دبي للإنتاج، التي أسستها مجموعة تيكوم في العام 2003 لتصبح الوجهة الرئيسية في مجالات الطباعة والتغليف والإنتاج والداعمة للتميز في الأعمال والازدهار الاقتصادي، باستعراض ما توفره من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متقدمة على هامش فعاليات معرض «دروبا 2024»، لتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من بيئة دبي الداعمة للابتكار والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل مشرق لهذا القطاع.

ابتكارات

وتم تنظيم النسخة الأولى من معرض «دروبا» الذي يقام كل أربع سنوات في عام 1951 في مدينة دوسلدورف. وستلقي نسخة هذا العام، الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتوجهات والمواضيع المستجدة التي تسهم في نمو قطاع الطباعة والرسومات الجرافيكية العالمي. وسيشارك في هذا المعرض ما يقارب 1.600 شركة وجهة عارضة من 50 دولة حول العالم. وستكون مدينة دبي للإنتاج بصفتها جهة عرض من الفئة الفضية في معرض «دروبا» لهذا العام، بمثابة منصة مبتكرة ورائدة لقادة القطاع والمتخصصين المحترفين والداعمين من كل أنحاء العالم، للنظر في سبل نمو قطاعات الطباعة والتغليف والإنتاج وتقدمها من قلب مدينة دبي.

فرصة

وسيحظى المشاركون في المعرض بفرصة اكتساب المعرفة الواسعة في هذا المجال والتواصل مع المسؤولين المعنيين في مدينة دبي للإنتاج، للتعرف بشكل مباشر إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات الرائدة التي توفرها هذه الوجهة للشركات القائمة فيها، التي تضم على سبيل الذكر لا الحصر أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، مثل «زيروكس»، و«ريبروفلكس 3»، و«إبسون».

وستشارك مدينة دبي للإنتاج في معرض «دروبا 2024» من خلال جناحها رقم B06 في القاعة رقم 6 في أرض المعارض في دوسلدورف، في الفترة بين 28 مايو حتى 7 يونيو 2024. ويمكن التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني لمعرض «دروبا» للمشاركة في هذا الحدث البارز.

وتُعد مدينة دبي للإنتاج من مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم.