«مادونا الكرز» بـ15 مليون دولار يوليو المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار كريستيز للمزادات في لندن، عن عرض لوحة للفنان كوينتين ماتسيس بعنوان «مادونا الكرز»، في مزاد «المعلمون القدماء» في 2 يوليو المقبل. ومن المتوقع أن تجلب اللوحة ما يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني (15.2 مليون دولار)، وفقاً لما نشره موقع «آرت نت نيوز».

يشار إلى أنه تم بيع لوحة «مريم في الصلاة» للرسام كوينتين وحققت الرقم القياسي الحالي لمزاد في «كونستهاوس ليمبيرتز»، كولونيا، في العام 2020، عندما بيعت بمبلغ 1.9 مليون دولار.

وتعد لوحة مادونا مع الكرز، المنسوبة إلى استوديو كوينتين ماتسيس والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. ونظراً لحالتها السيئة، لم يتم عرض اللوحة لسنوات عديدة. العمل عبارة عن لوحة على قاعدة خشبية، والتي أصبحت متشققة على مر القرون.

وتجري أعمال الترميم الخاصة بالعمل الفني منذ العام 2012، وتم تنفيذ اللوحة في مرحلة ما، حيث تمت إزالة أعمال اللمس والإصلاح من سطح الصورة، وتم تطبيق الغراء بعناية لإصلاح اللوحة المتشققة.

القاعدة الخشبية رقيقة جداً، وتتفاعل حتى مع أدنى التغيرات في الرطوبة النسبية، وهذا هو السبب في أنها تحتاج إلى هيكل دعم لا يمنع الحياة الطبيعية للوحة، ولكنه يتوافق معها بشكل صحيح. يشار إلى أنه تم نسخ العمل ورسمه بأشكال عديدة، وتم بيع 4 لوحات أخرى لنفس الموضوع في مزاد بين عامي 2000 و2009.