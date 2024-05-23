سعيد الرقباني: نهضة الأمم تبدأ من الكتاب

المصدر: الفجيرة ــــ وام

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أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة أن نهضة الأمم تبدأ من الكتاب ومن القراءة .

وثمن معاليه الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لنشر القراءة كأسلوب يومي لدى الشباب، وتأصيل روح الثقافة والبحث العلمي والتفكير الإيجابي المفيد للمجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الرقباني بالمكتبة الرقمية، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمكتبة، بحضور الدكتور محمد فياض عميد كلية الاتصال بجامعة الفجيرة.

وأشار معالي سعيد بن محمد الرقباني إلى أن المكتبة الرقمية التي حرصت جامعة الفجيرة على تأسيسها لتكون أول مكتبة رقمية متطورة في الفجيرة، جاءت لتؤسس لجيل جديد من المواطنين الباحثين والقارئين في شتى المجالات بطرق حديثة ومتطورة.

من جانبه ثمن ناصر اليماحي الدور المهم الذي تضطلع به المكتبة الرقمية وما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين في مختلف العلوم، مشيراً إلى أن هذه المكتبة تعد معلماً حضارياً جديداً ومهماً يضاف لمعالم الفجيرة الحديثة.

وقام ناصر اليماحي والوفد الزائر، بجولة في قاعات وصالات المكتبة الرقمية، واستمع لشرح مفصل حول ما تضمه من كتب ومخطوطات قديمة تدار بشكل إلكتروني متطور، وتلقى اهتماماً كبيراً من فئات الباحثين والمهتمين بالقراءة.

وأكد اليماحي أهمية الشراكة والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الهيئة في مجال الثقافة والإعلام والقنوات التلفزيونية والإذاعية، ومن ما تملكه المكتبة الرقمية من إمكانيات في مجال البحث والقراءة.

حضر اللقاء يوسف راشد المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية، والدكتور محمد سعيد مدير المكتبة الرقمية وفاطمة يوسف مدير إدارة المحتوى الإعلامي بهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام .