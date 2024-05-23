مهرجان «أنتولد» يعود لدبي بدورة مميزة 2025

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان «أنتولد دبي»، أول مهرجان موسيقي ضخم في دبي، عن عزمه على إقامة دورة 2025 في دبي بعد النجاح الباهر، الذي حققته الدورة الأولى في العام الجاري، ما يوفر لعشاق الموسيقى فرصة مميزة لقضاء أوقات لا تنسى، والانطلاق في رحلة غامرة من الاستكشاف الحسي. واستقطب المهرجان أكثر من 185 ألف زائر في وقت سابق من العام الحالي، ومن المقرر أن يستضيف مجدداً مجموعة من أشهر الفنانين في العالم.

واستمرت الدورة الأولى من مهرجان «أنتولد دبي» من 15 وحتى 18 فبراير، وكانت احتفالاً استثنائياً بالثقافة والموسيقى، استمتع خلاله الجمهور بعروض استثنائية، أقامتها نخبة من النجوم العالميين، مثل تييستو وهاردويل وآرمين فان بيورن وساي وجي إيزي، بالإضافة إلى إيلي جولدينج وسيباستيان إنجروسو وتيمي ترومبيت، وقدم ساي عرضاً فريداً جمع بين الرقصات الاستعراضية والألعاب النارية، كما تميز عرض هاردويل بالطاقة والحيوية، فيما عرض سيباستيان إنجروسو مع ستيف أنجلو أغنية «سكيب» للمرة الأولى.



عروض

وشمل الحفل الموسيقي لعام 2024 عدة عروض مميزة، قدمتها تشكيلة من النجوم مثل مايجور ليزر وبادشاه وجي إيزي، والتي تميزت بالأجواء الحماسية، كما ضمت أبرز العروض مجموعة من أشهر الأغاني من ألبوم «ذيس ثينجز هابن تو»، والذي أطلقه مايجور ليزر، بالتعاون مع دون ديابلو.

وتواصل دورة 2025 النجاح الباهر، الذي حققه المهرجان في العام الجاري لتوفر تجربة أوسع وأفضل، تجمع تشكيلة مميزة من أشهر الفنانين ومنسقي الأغاني الدوليين. كما تتميز الدورة الجديدة من المهرجان بتصاميم جديدة للمنصات، وعروض بصرية غامرة وتجارب حسية مميزة، بالإضافة إلى تشكيلة أوسع من الموسيقيين تفوق كافة التوقعات.



إلهام

وتعليقاً على هذا الموضوع قال إيدي شيريجي، المؤسس والمدير التنفيذي المشارك لأنتولد يونيفرس: «نتطلع لانطلاق الدورة الجديدة من مهرجان «أنتولد دبي»، والذي نجح في إرساء معايير جديدة للمهرجانات الموسيقية في المنطقة. ويشكل الإقبال اللافت من الجمهور في 2024 وردود أفعاله الإيجابية مصدر إلهام لنا لتقديم تجربة أكثر تميزاً في العام المقبل، ونؤكد التزامنا بالارتقاء بالعروض الترفيهية الحية وتقديم أفضل التجارب الاستثنائية».

ومع مواصلة دبي جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمهرجانات يمثل مهرجان «أنتولد دبي» خير دليل على الإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها لتقديم أفضل التجارب الترفيهية العالمية. ويتميز المهرجان بمزيج من العروض الموسيقية والثقافية والمبتكرة، مما يسهم في تعزيز حضوره، ضمن قائمة المهرجانات العالمية المميزة.