قراءات شعرية لسرور الزعابي وجاسم الزعابي

المصدر: كلباء – البيان

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استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج «قراءات شعرية» الشاعرين جاسم الزعابي وسرور الزعابي صباح يوم الخميس بمقر الدائرة بمدينة كلباء.

افتتح البرنامج الشعري الذي أداره عبدالله أحمد بنبذة عن سيرة الشاعر جاسم الزعابي، صاحب الاهتمامات العديدة في مجال الشعر والأدب والقصائد الوطنية وفي حب الوطن.

قدم في مسيرته العديد من المبادرات والخدمات لبلده، مع الإخلاص في العمل.

تحدث الشاعر سرور الزعابي عن بداياته في الشعر، وأنه كان يكتب بعض الخواطر الشعرية، بعدها تطرق إلى الشعر، إذ له العديد من الدواوين الشعرية المطبوعة، منها ديوان «شدوا أهلها»، وديوان «لا تتصل حتى»، ولحن له بعض المطربين الشعبيين من سلطنة عمان الشقيقة.

وتم تسجيل وتوزيع هذه الألحان في إمارة الشارقة، واشتملت على 1000 نسخة، وأيضاً له العديد من القصائد الوطنية.

قدم الشاعران العديد من القصائد الوطنية والوجدانية، إلى جانب أبيات شعرية غلب عليها الطابع الغزلي والعاطفي، لامست الروح والوجدان.

عقدت الفعالية بحضور مجموعة من المثقفين والمهتمين بمجال الشعر، وموظفي المؤسسات الحكومية بمدينة كلباء.