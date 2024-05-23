«كاربول كاريوكي» يستحضر أجواء «وديمة وحليمة»

المصدر: دبي - البيان

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طاقة إيجابية عالية وأجواء مليئة بروح الفكاهة تقدمها الفنانة البحرينية سعاد علي، وزميلتها الإماراتية أمل محمد عبر حلقة برنامج «كاربول كاريوكي» السادسة التي تعرض مساء اليوم الخميس على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ «دبي للإعلام»، حيث تستعيد خلالها سعاد وأمل أجواء مسلسل «وديمة وحليمة» الذي عرض الجزء الثالث منه خلال رمضان الماضي على قناة «سما دبي».

حلقة البرنامج تنطلق من اللحظة التي يستقبل فيها وسام بريدي نجمتي المسلسل، لينطلقوا معاً في رحلة يجوبون فيها شوارع دبي ومناطقها، ترافقهم العديد من الأغاني التي تفاعلت معها سعاد وأمل على حد سواء، في وقت تستعيد فيه كل واحدة منهما ذكرياتها وتجاربها الفنية المتنوعة، في أجواء مليئة بروح الفكاهة والكوميديا التي لا تقل في جودتها عن مسلسل «وديمة وحليمة».

نجاح

البداية كانت مع الفنانة البحرينية سعاد علي التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في كل أجزاء مسلسل «وديمة وحليمة»، وما حققه من نجاح لافت، مشيرة إلى أن مجموعة المواقف الكوميدية التي يقدمها العمل قد تحدث في الحياة اليومية، كما تحدثت أيضاً عن أسباب المصالحة بين «وديمة» و«حليمة» أثناء الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث.

وقالت: «كانت كواليس العمل مميزة وتختلف تماماً عن المشاهد التي ظهرت على الشاشة، حيث كان الوفاق بين أعضاء فريق العمل سيد الموقف، وكنا دائماً نتبادل فيما بيننا الأفكار والأحاديث الجميلة»، مؤكدة في الوقت نفسه إنها ابنة المسرح وتحن إليه كثيراً، فهي وفقاً لقولها «خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية»، مشيرة إلى إنها ترى نفسها في التمثيل الدرامي والكوميدي. وأضافت: «العمل الجميل يجذب انتباه الممثل ويحفزه على المشاركة فيه، بغض النظر إن كانت قصته وأحداثه تدور في قالب تراجيدي أم كوميدي».

ذكريات

في المقابل، استعادت سعاد ذكريات تجربتها في مسلسل «دارت الأيام» وهو من تأليف فجر السعيد وإخراج عبد العزيز المنصور العرفج، حيث قالت: «(دارت الأيام) يعتبر أول عمل كوميدي قدمته على الشاشة، واستمتعت بالعمل فيه كثيراً»، منوهة إلى أنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء فستتخلى عن الكثير من الأدوار التي سبق وأن قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

أما عن علاقتها مع زملائها في الوسط الفني، فقالت: «خلال مسيرتي الفنية عملت مع مجموعة كبيرة من الفنانين، ولكن أحب العمل كثيراً مع الفنان أحمد الجسمي والفنان مرعي الحليان، واستمتعت بتجربة التمثيل مع الفنانة سعاد عبدالله والفنانة إيمان السيد، أما الفنانة حياة الفهد فأشعر إنها جزء مني، فهي إنسانة عزيزة على قلبي، وأتمنى العمل مع الفنانة السورية منى واصف».

وفي ردها على سؤال حول مكانة دبي والإمارات في قلبها، قالت سعاد: «أعشق دبي والإمارات كثيراً، وأحرص على التواجد فيها باستمرار، لا سيما وإنه في كل مرة أزور فيها دبي أتفاجأ بمعالم جديدة، مثل «متحف المستقبل» و«البرواز» وهي من الأماكن التي أخطط لزيارتها قريباً، وفي الوقت نفسه أتمنى زيارة الهند واستكشافها».

تجربة

أما الفنانة أمل محمد التي انضمت إلى طاقم مسلسل «وديمة وحليمة» في الجزء الثاني، فأشارت إلى أن «كواليس العمل كانت مليئة بالطاقة الإيجابية». وقالت: «عملت سابقاً مع معظم أبطال العمل الذين اعتبرهم أساتذتي، كما ارتبط معهم بعلاقة قوية على الصعيد الشخصي»، لافتة إلى أنها تجد نفسها أيضاً في المسرح الذي تعشقه.

وخلال الحلقة تطرقت أمل إلى تجربتها في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بدايتها مع برامج الأطفال عندما كانت في عمر الثامنة.

وقالت: «كانت التجربة جميلة جداً خصوصاً وأن عمري آنذاك لم يكن يتجاوز 8 سنوات، وقد فرحت بتلك التجربة كثيراً، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء فأفضل أن أكون مقدمة برامج»، مشيرة في الوقت نفسه إلى إنها ستختار مرة أخرى تخصص «دراسات أمنية وتحليل المعلومات» وقالت: «أحب هذا التخصص ولو سنحت لي الفرصة فسأختاره مرة أخرى، وأتمنى أن أتمكن من الحصول على درجة الدكتوراه في هذا التخصص».

نجوم

وأشارت أمل إلى إنها تفضل متابعة أعمال الفنان داوود حسين وكذلك عمر الملا، وذكرت أن الفنانة أميرة محمد وزميلتها شهد الياسين هما الأقرب إليها، وترى أن الفنانة بثينة الرئيسي من أكثر النجوم نجاحاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها دائمة الاستماع إلى أغنيات الفنان حسين الجسمي. وقالت: «أحرص على متابعة جميع أعمال الجسمي الغنائية، وعلاقتي مع الفنان فايز السعيد قوية».

يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض مساء الخميس في تمام الساعة 22:30 على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.