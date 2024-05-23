2025 موعد انتهاء أعمال تطوير المنطقة الثقافية في السعديات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستكمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2025 الأعمال التطويرية في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. وكشف معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية أن نسبة التقدم المحرز في عمليات البناء وإنشاء المؤسسات التي سيتم افتتاحها قريباً في المنطقة الثقافية في السعديات بلغت 76%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في تلك المشاريع 21 مليار درهم.

وأضاف: إن ذلك يشمل «متحف زايد الوطني»، المتحف الوطني للدولة، والفضاء التاريخي للإمارات وثقافتها الاستثنائية، مجسداً احتفالية جمالية وتوثيقية بإرث الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الخالدة.

منصة متفردة

وتشكل المنطقة الثقافية في السعديات، عنصر تمكين، وتعتبر إحدى أكثر المنصات الثقافية تفرداً، عبر تنوع مؤسساتها ومراكزها الثقافية والإبداعية، وصروحها ومتاحفها المتضمنة مجموعات فنية وثقافية تضيء على الروايات والقصص التي تحتفي بتراث المنطقة، وتعزز من ثراء وتنوع المشهد الثقافي العالمي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: لا تعترف الثقافة بالحدود والمحددات، فهي فضاء رحب للتشاركية وتوسيع الآفاق والانفتاح على الأفكار والآراء، وهذه هي جهودنا في أبوظبي متخذين من الثقافة معبراً إلى ذلك.

بينما تشكل «منارة السعديات»، مركزاً للتعبير الفني الإبداعي وتستضيف اثنين من أهم الفعاليات في الأجندة الثقافية في أبوظبي وهما، «فن أبوظبي» و«القمة الثقافية - أبوظبي».

وتكرم المنطقة الثقافية في السعديات إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي خطط الأجندة الثقافية وكشف تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم من خلال عمليات التنقيب والدراسات الأثرية. وقد بدأ هذا الإرث بإنشاء متحف العين، أول متحف في الدولة، والذي افتتح عام 1971، تلاه افتتاح المجمع الثقافي عام 1981.

وقد استمر تطور هذا الإرث بتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العمل على تعزيز هذا الإرث وتطويره.

إن المنطقة الثقافية في السعديات، هي التزام أبوظبي بصون التراث عبر رؤية تطلعية مستقبلية، ولها أن تكون بمثابة دعوة إلى المنطقة والعالم للتفاعل مع الثقافة وتقاليد التنوع، وتعزيز الحوار وتبادل الآراء، في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.