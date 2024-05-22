معهد الدراسات العلمية المتقدمة والتعاون في روما يكرم جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

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كرّم البروفيسور غابرييل أندريولي، رئيس معهد الدراسات العلمية المتقدمة والتعاون في روما، معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، لدوره الرائد في خدمة الثقافة والتراث العالمي، وذلك خلال افتتاح مؤتمر قمة التكنولوجيا العالمي، الذي نظمه مركز لندن للتبادل الثقافي الاثنين، في منتجع الحبتور بدبي تحت شعار «إيجاد آفاق جديدة للتقنية الحديثة في الابتكار والثقافة»، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور عبدالله السيهاتي، الرئيس الفخري لمركز لندن للتبادل الثقافي، وجمع من كبار الشخصيات العالمية في مجال الثقافة والعلوم.

تسلّم درع التكريم نيابةً عن معالي جمعة الماجد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والذي بدوره نقل رسالة شكر جمعة الماجد لرئيس المعهد الإيطالي، وللدكتور عبدالله السيهاتي، رئيس المؤتمر.

وناقش المؤتمر في جلساته موضوعات عدة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، الاعتبارات الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي، التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات لتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم، الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها.