مجمع اللغة العربية بالشارقة يضيء على فنون «المراسلات الإدارية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة دورة تدريبية متخصصة حول «المراسلات الإدارية»، شارك فيها، على مدى يومين في مكتبة المجتمع، 20 موظفاً وموظفة من كوادر مختلف مؤسسات حكومة إمارة الشارقة.

واختتمت الدورة محاضراتها بحضور كل من محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عضو مجلس أمناء المجمع، والدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع، اللذين سلما المشاركين في الدورة شهادات الحضور والمشاركة.

وقدم الدورة كل من الدكتور الأخضر الأخضري، والدكتور بهاء الدين عادل دنديس، الباحثين في مجمع اللغة العربية بالشارقة، اللذين استعرضا أسس صياغة المراسلات الإدارية ومهاراتها بأسلوب علمي وعملي، حيث تضمنت الدورة تدريبات على كتابة الرسائل الرسمية، مع التركيز على الأساليب البيانية والبلاغية التي تُضفي الاحترافية على المحتوى المكتوب،

بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأهم قواعد النحو والإملاء التي يجب استصحابها عند كتابة الرسائل الإدارية، لضمان الدقة والوضوح في المراسلات الإدارية، إلى جانب استعراض نماذج عملية للرسائل المكتوبة بشكل احترافي.

وأكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أهمية هذه المبادرة التي تأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، في ترسيخ مكانة اللغة العربية كركيزة أساسية في البناء المجتمعي والمؤسسي، مشيراً إلى أن الدورة تعكس الحرص على أن تكون العربية لغة العِلم والمعرفة والإدارة.

وقال المستغانمي: «المراسلات الإدارية الاحترافية تعد جسراً للتواصل الفعال والبناء، وتمثل أحد أهم مقومات النجاح في العمل الحكومي؛ فالرسالة المكتوبة بدقة وإتقان تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير عملها، وتعزز كذلك من فرص الإبداع والتميز في ميدان العمل. واللغة العربية، بجمالياتها وغناها، تعد أداة قوية للتأثير، وهي تمكن الرسالة من الوصول إلى عقل المتلقي وقلبه بسلاسة ووضوح».

وأعرب المشاركون في «دورة المراسلات الإدارية» عن تقديرهم للمعارف التي اكتسبوها والتي ألقت الضوء على جوانب متعددة من فن المراسلات الإدارية وتاريخها، كما أشادوا بالطرح العلمي الرصين الذي قدمته الجلسات، لافتين إلى أنها فتحت أمامهم آفاقاً جديدة للتميز في مجال عملهم.