15 فناناً يسردون أحوال «الزمن مرسوماً»

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

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يعد معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» مشروعاً بحثياً يحاول استكشاف النطاق الواسع للرسم وإمكاناته ممارسة فنية ذات جذور تاريخية، منطلقاً من دراسة متعمقة للأشياء الجديدة والتاريخية ضمن مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، وجامعاً بين الأعمال الفنية المبتكرة عبر وسائط مثل الورق والخشب والصوت والفيديو، والتي يتم تحليلها في سياق ممارسات الرسم المعاصرة، المستوحاة من الأساليب والتقاليد الفنية التي تطورت على مدى قرون في ثقافات أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

15 فناناً من أجيال مختلفة يشاركون في المعرض الذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل في ساحة المريجة، وتشمل قائمة الفنانين المعروضة أعمالهم كلاً من: آمال قناوي، وبايا، ومنير كنعان، وكلوديت جونسون، وديفيد كولوان، وإدوارد بوتيربروت، وفريدة لاشاي، وحسن شريف، وهيلين خال، وإبراهيم الصلحي، وإبراهيم مسعودة، وكمالا إبراهيم إسحاق، وكيماثي دونكور، وعمر خيري، وثيستر غيتس، وغيرهم.

«البيان» التقت الدكتور عمر خليف، مدير المقتنيات وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون، والذي قال: «انطلق مشروع معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» من العلاقة بين الرسم ووسيط الورق، إذ يسعى الفنانون على صعيد جماعي إلى معاينة طبيعة الرسم من جديد باحتسابه ممارسة صارمة ذات طبيعة ثقافية متأصلة فيها ممارسة تنطلق من الهواجس وتتحول إلى أشكال مادية لا تعد ولا تحصى، تتخذ أشكالاً ومعاني متعددة عبر وسائط أخرى تتضمن الخشب والفيديو والصوت والمنحوتات، كما أن المعرض يركز بشكل أساسي على فكرة الثنائي أو المزدوج، وكيف تكون شخصية الفنانين حاملاً ومحتضناً لعدة ذوات وشخصيات تتيح لهم الولوج إلى عوالم متعددة من الوجود والوعي».

آمال قناوي، وهيلين خال، وإبراهيم مسعودة، عبروا في أعمالهم في المعرض عن معاناتهم عبر التصوير الرمزي والتجريد. وعلى النقيض من ذلك، يتساءل حسن شريف في عمله «أشياء في غرفتي» (1982) عن أهمية المقتنيات الشخصية عبر أغراض ملموسة، ويصور المشغولات اليدوية الاعتيادية كأدوات لسرد الجوانب المشتركة للتجارب الحيوية، على الرغم من أن تجربة رسم الزمن لا تبدأ بهذه التوضيحات ولا تنتهي عندها.

سيرةويضم المعرض أيضاً أرشيفاً عن حياة وأعمال الفنان السوداني الراحل عمر خيري (1939 - 1999)، حيث تُعرض عدة صفحات، مطبوعة ومكتوبة بخط يده، من مخطوطة بعنوان «سيرة سكونكوكور الذاتية»، الصادرة في العام 1972، وتقدم تفصيلات عن حياة شخصية جورج إدوارد سكونكوكور، المستكشف الطموح (وشخصية خيري الأخرى)، الذي لم ينغمس في الجمال الغربي فحسب، وإنما احتضن أيضاً تقاليد وثقافة موطن خيري، السودان.