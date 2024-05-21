تعاون بين «اللوفر أبوظبي» والمتحف العماني

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع متحف اللوفر أبوظبي، والمتحف الوطني في سلطنة عُمان، اتفاقية إعارة جديدة بموجبها ستُعرض قطعتان مُميزتان من مجموعة اللوفر أبوظبي في المتحف الوطني في سلطنة عُمان لمدة عام واحد.

وقال «اللوفر أبوظبي» في بيان، إن الاتفاقية تواصل تنفيذ تقليد التبادل الثقافي بين المتحفين لكي يتمكن الزوار من الانطلاق في رحلة استكشافية رائعة في عالم الفن الإسلامي والتعبير التجريدي المعاصر، وتُعد اتفاقية الإعارة ثمرة للشراكة الناجحة والتبادل الثقافي بين الجانبين.