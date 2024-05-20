«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز أنشطتها دولياً في «سالونيك الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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شاركت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» في معرض «سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، فاستعرضت إنجازاتها بوصفها أول مؤسسة في المنطقة معنية بحقوق النسخ وحفظ حقوق المبدعين من الكتّاب والناشرين.

وعلى مدار فترة مشاركتها السنة الثانية على التوالي، عمل الوفد في هذا المعرض الدولي، الذي أقيم في الفترة من 16 وحتى 19 مايو الجاري، على التعريف بالجمعية والدور الريادي الذي تؤديه في مجال حماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنّفات المكتوبة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع منظمات الإدارة الجماعية المعنية بحقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية في اليونان، واستكشاف آفاق تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية جلسة حوارية تحت عنوان «منظّمات الإدارة الجماعية ودورها في حفظ حقوق المبدعين» بمشاركة محمد بن دخين، رئيس الجمعية، ومجد الشحي، مديرة الجمعية، وجورج أندرو ممثل منظّمة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ في اليونان.

وتطرقت الجلسة إلى التجربة الإماراتية في مجال حفظ الحقوق الإبداعية عن طريق منظّمات الإدارة الجماعية، وتحديداً حقوق النسخ، فضلاً عن مناقشة التجارب الدولية بصفة عامّة، والتجربة اليونانية بشكل خاص، كما شمل برنامج الجمعية في المعرض عقد جلسات مع المؤسسات اليونانية والدولية المشاركة في المعرض والمعنية بحفظ الحقوق؛ لمناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي اليوناني في مجال حفظ الحقوق وتبادل الخبرات، إضافةً إلى الاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال حفظ حقوق النسخ واستكشاف إمكان إبرام اتفاقات تعاون مشترك في هذا الإطار مستقبلاً بما يخدم مساعيها إلى حماية حقوق الكتّاب والناشرين محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل المؤلفين والناشرين الدوليين ومساعدتهم على إدارة حقوقهم.