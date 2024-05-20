سلطان النيادي: القراءة محرك للعقول الشابة

المصدر: دبي ـــ وام

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أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية القراءة كعنصر أساسي في بناء شخصية الشباب ودعم الابتكار والإبداع خلال فعاليات مؤتمر القراءة للمتعة.

وقال معاليه في تصريحات له على هامش المؤتمر الأول لمشروع «القراءة للمتعة» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للآداب: «إن القراءة غذاء للروح ومحرك للعقول الشابة التي تسعى نحو التميز والابتكار، ونحن في المؤسسة الاتحادية للشباب نشجع هذه العادة من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي والتحفيز على القراءة في شتى المجالات».

وأضاف معاليه: «من خلال القراءة، يمكن للشباب بناء قاعدة معرفية تسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة وقيادية، ونحن نعمل جاهدين لتوفير الدعم الكامل للشباب لتمكينهم من الاستفادة القصوى من الموارد التي تعزز من قدراتهم الفكرية والعملية».

وتطرق معاليه إلى أهمية القراءة في تشكيل الشخصيات القيادية وكيف أن التعلم المستمر هو جزء لا يتجزأ من النجاح، مشيراً إلى أن القراءة كانت عنصراً حاسماً في تطوير مهاراته الشخصية منذ الصغر.

وكان معالي الدكتور سلطان النيادي قد شارك في جلسة حوارية بعنوان «ماذا يعني مصطلح القراءة للمتعة في دولة الإمارات؟»، ناقش خلالها التحديات التي تواجه القراءة، والفرص وقصص النجاح في دولة الإمارات.