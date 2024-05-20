بدور القاسمي تفتتح النسخة اليونانية من معرض «الخراريف برؤية جديدة»

المصدر: سالونيك - البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أول من أمس، النسخة اليونانية من معرض «الخراريف برؤية جديدة»، الذي ينظّمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالتعاون مع المجلس اليوناني لكتب اليافعين، في مكتبة سالونيك المركزية، ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024 في اليونان.

واطلعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الأعمال المعروضة، واستمعت إلى شرح من مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حول تفاصيل الحكايات الشعبية التي يتضمنها معرض «الخراريف برؤية جديدة»، والتقت بعض الفنانين الإماراتيين واليونانيين، الذين أسهموا في إنتاج هذه النسخة المتميّزة من المعرض، وعبّرت عن إعجابها بمستوى المواهب المشاركة، وبقدرة الرسامين على إعادة تخيّل حكايات الثقافة الأخرى، بشكل يحافظ على روحها وشكلها الأصلي الذي تناقلته الأجيال.

5 فنانين إماراتيين

ويشارك في المعرض الذي أقيمت نسخ سابقة منه في إيطاليا والمكسيك وكوريا الجنوبية، 5 فنانين إماراتيين، ومثلهم من اليونان، والذين قاموا بتخيُّل شخصيات من الخراريف الشعبية الأكثر شهرة في البلدين، وأعادوا تقديمها برؤيتهم الخاصة، من منظور الأجيال الجديدة، وواقع تجاربها، في حوار تمتزج فيه الثقافات، وتلتقي الأفكار والتعابير، بحيث عبّر الفنانون الإماراتيون عن أهم القصص الشعبية اليونانية، وبالمقابل، قام نظراؤهم اليونانيون بتقديم أشهر الحكايات الإماراتية.

وأقيمت النسخة الأولى من معرض «الخراريف برؤية جديدة» في إيطاليا، خلال شهر مارس 2022، ضمن فعاليات معرض بولونيا لكتاب الطفل، وتلته النسخة المكسيكية في ديسمبر 2022، في مدينة جوادالاهارا، ضمن فعاليات برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 36 من معرض المكسيك للكتاب، فيما أقيمت النسخة الثالثة في يونيو الماضي، تزامناً مع برنامج الشارقة ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب 2023، وبمشاركة فنانين من البلدان الثلاثة المستضيفة، إلى جانب الفنانين الإماراتيين.

الموروث

وأكدت مروة العقروبي أن النسخة اليونانية من معرض «الخراريف برؤية جديدة»، تمثل استمراراً للنجاح الذي حققته النسخ الإيطالية والمكسيكية والكورية من المعرض، والتي أسهمت في نشر الموروث الشعبي الإماراتي، والحكايات التراثية بين ثقافات مختلفة، وأتاحت بالمقابل للفنانين والرسامين الإماراتيين، فرصة اكتشاف تراث الشعوب الأخرى، وإعادة تخيّل حكاياتهم الشعبية، بما يحقق مزيداً من التواصل بين الشعوب والثقافات من خلال الأدب والفن.

وأشارت العقروبي إلى أن القصص الشعبية تعد رافداً معرفياً وثقافياً مهماً، حيث تشكّلت على أحداثها وتفاصيلها وشخصياتها أجيال متلاحقة، وكان لها دور كبير في التنشئة السليمة على القيم والعادات الاجتماعية، مضيفة أن من شأن تنظيم مثل هذه المعارض في بلدان مختلفة حول العالم، أن يعزز أسلوب الحوار الذي تمتزج فيه الثقافات، وتلتقي الأفكار والتعابير، لاكتشاف هذه الحكايات بأسلوب متجدد، يلهم الأجيال الحالية والمقبلة.