بلدية سالونيك تحتفي بوفد الشارقة

المصدر: سالونيك - البيان

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نظم مكتب عمدة مدينة سالونيك اليونانية، بالتعاون مع «اللجنة المنظمة لفعاليات معرض سالونيك الدولي للكتاب»، حفل استقبال رسمي في صالة العرض الفني التابعة لبلدية سالونيك، لوفد إمارة الشارقة، أول ضيف شرف عربي على فعاليات الدورة الـ20 من المعرض.

جاء ذلك بحضور سفير دولة الإمارات في اليونان، الدكتور علي عبيد الظاهري، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة التراث، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية والمعرفية والإبداعية والإعلامية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليونان، ومجموعة من الكتّاب والناشرين المشاركين في برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، في حوار لبحث فرص التعاون وآفاق العمل المشترك.

وخلال كلمة له في الحفل أشاد سفير دولة الإمارات في اليونان الدكتور علي عبيد الظاهري بحضور الشارقة الفاعل في اليوم، ومستوى التمثيل، الذي قدمته للثقافة الإماراتية والعربية، وأكد أن العلاقات بين اليونان والإمارات عميقة وممتدة، ولها أبعاد عديدة تتجلى في العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى حجم الاحتفاء اليوناني بالشارقة ومشروعها الثقافي، الذي يوسع حضوره في كل بلدان العالم، بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كنوز الثقافة الإماراتية

بدوره، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن حضور الشارقة كأول ضيف شرف عربي على معرض سالونيك الدولي للكتاب في دورته الـ20 جاء ثمرة لرؤية رصينة، وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية التواصل الثقافي، وبناء العلاقات مع مختلف حضارات العالم، وتعزيز حضور الإمارة ودورها كبوابة تفتح للعالم فرصة التعرف على كنوز الثقافة الإماراتية والعربية والإسلامية.

وأشاد العامري باحتفاء مدينة سالونيك بوفد الإمارة، مؤكداً أن هذا الاحتفاء هو خطوة لمزيد من التعاون والعمل المشترك، الذي جاء نتيجة الجهود، التي تقودها دولة الإمارات واليونان لتعزيز العلاقات الثنائية. ورحب جاكيس فاسيليس، نائب رئيس البلدية للثقافة والسياحة، ممثل عمدة مدينة سالونيك، بوفد الإمارة المشارك، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع الجانبين.